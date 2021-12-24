雲南遭家暴女子殺夫後判緩刑 網民喝釆

殺人就該償命？雲南遭家暴女子反殺施虐丈夫，法院最後判她有期徒刑3年，但可緩刑5年。這意味5年內只要不再犯事，就不會坐牢。判決一出，微博兩小時內轉讚近百萬，網民一片喝釆。律師沈輝指出，這一判決，既維護了法律的尊嚴，又體現了人性的溫暖。

據中國裁判文書網公布的刑事判決：雲南普洱一女子長期遭丈夫家暴。4月5日晚，女子被丈夫醉酒後一直打到尿褲子，丈夫在追打過程中踩到尿液滑倒，女子害怕丈夫起身後繼續毆打自己，乘機坐在丈夫背上用手勒住其脖子長達30分鐘，擔心丈夫裝死，又用圍巾勒脖20分鐘致其死亡。

法院認為其行為具備防衛因素，判處其有期徒刑3年，緩刑5年。

微博熱議，大多數網友看到最後判決，直呼大快人心，認為司法網開一面，法理之外，不外人情。也有網友覺得判輕了，畢竟是殺人。

律師沈輝站在司法公正的角度上指出，法院判決合情合理合法：因為受虐婦女並沒有採取刀捅、分屍等殘忍的手段，也沒有造成其他人傷亡的惡劣的後果。雖然法無可恕，但情有可原。關鍵是，被害人親屬都對婦人表示了諒解。

有留言指，女性幾乎都是在被人渣逼的走投無路的時候才會反抗，如果家暴可以早些被抓被判，就能早點保護她們，而不是一步步落到需要她們自己去以暴制暴。