快訊

在被關到死之前：南韓「特赦朴槿惠」的原因與代價？

直播／我今本土、死亡案例皆+0！ 境外一口氣增20例

大陸網路整治三大新目標：流量造假、黑公關、網絡水軍

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸中央網信辦宣布展開兩個月專項行動，重點整治流量造假、黑公關、網絡水軍問題亂象。
大陸中央網信辦宣布展開兩個月專項行動，重點整治流量造假、黑公關、網絡水軍問題亂象。

大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱中央網信辦）指出，當前，流量造假、黑公關、網絡水軍問題相互勾連、互為策應，損害網民合法權益，擾亂網絡輿論環境，破壞公平競爭的市場秩序，人民群眾深惡痛絕、反映強烈。為此，中央網信辦將在全國範圍內開展新一波為期兩個月的「清朗」專項行動，打擊流量造假、黑公關、網絡水軍。

根據大陸中央網信辦微信公眾號《網信中國》發布的消息，中央網信辦22日召開全國網信系統視頻會議，部署開展「清朗·打擊流量造假、黑公關、網絡水軍」專項行動，宣示將重點開展三方面整治任務：

一、分環節治理刷分控評、刷單炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假問題。聚焦生活服務、書影音評分、社交、短視頻等平台，重點整治雇傭專業寫手和網絡水軍虛構「網紅測評」，或通過「養號」、占領前排好評、勸刪差評等方式，對影視、歌曲、文學作品以及商品、美食、景點進行刷分控評等問題。

此外，還將整治批量購買粉絲、增加「僵屍粉」，組織水軍製造虛假閱讀量、評論量、轉發量、點讚量、下載量、曝光量等問題；同時密切關注各類網站平台「熱搜榜」、「排行榜」、「熱門推薦」等榜單位置，嚴肅查處利用人工或技術手段惡意炒作、刷榜拉票等問題。

二、持續整治網絡黑公關亂象。重點打擊以在網上發布負面信息為由，對他人進行敲詐勒索，牟取不當利益的行為；整治蹭炒社會熱點，炮製所謂的「熱文」、「爆款」，刻意煽動網民情緒進行惡意營銷的問題。

三、堅決查處涉網絡水軍信息、帳號及相關操控平台。全面清理一批打著「網絡兼職」、「招募寫手」名義推廣引流或招募水軍的信息；集中查處一批批量註冊、發布同質信息，用於製造虛假數據、蹭炒熱點話題、攻擊詆毀他人、沈降負面信息的水軍帳號；嚴厲打擊一批群控軟件和提供刷量服務的掛機平台。

《財新網》指出，近半年來，大陸中央網信辦「清朗」專項行動覆蓋範圍不斷擴大，涵蓋領域多樣，從暑期開始的「飯圈」亂象整頓以來，PUSH彈窗信息、網站帳號、明星八卦緋聞等網路生態，先後遭到官方重點監管。

公眾號 微信 網紅

延伸閱讀

吉林獎勵生育提供最高人民幣20萬元貸款 遭譏舉債養娃

秉持誠信做生意 孫德聰擴大版圖

陸追逃稅網紅 祭年底最後通牒

「橫濱大谷翔平」前妻認「離婚因為福原愛」　陸網友不挺了：滾出中國

相關新聞

陜西新增52例本土確診 西安26人因防疫不力受罰

據大陸國家衛健委通報，12月23日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例87例。其中境外輸入病例32例，本土病例55例。當天...

大陸網路整治三大新目標：流量造假、黑公關、網絡水軍

大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱中央網信辦）指出，當前，流量造假、黑公關、網絡水軍問題相互勾連、互為策應，損害網民合法權益...

本土累計確診不過200多例 西安為何急於封城？

陝西省西安市23日零時起封城，但從本9日至23日13時，西安累計本土確診病例不過234例，何以就斷然決定封城？

香港中大校方凌晨移除紀念六四雕像 學生批鬼祟、可恥

香港中文大學與嶺南大學今晨把象徵紀念六四的「民主女神像」與「六四浮雕」移出校園。校園學生對此表示不滿，並批評校方的做法是...

大陸昨增87例確診 本土仍為西安為大宗

大陸23日新增87例新冠肺炎確診，其中境外32例，本土55例，當天本土確診集中在陝西省西安市，多達49例。

吉林獎勵生育提供最高人民幣20萬元貸款 遭譏舉債養娃

大陸出生率一再下滑，地方政府無不想盡各種辦法希望能鼓勵民眾生育。吉林省人民政府近日公布「關於優化生育政策促進人口長期均衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。