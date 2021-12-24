大陸網路整治三大新目標：流量造假、黑公關、網絡水軍

大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱中央網信辦）指出，當前，流量造假、黑公關、網絡水軍問題相互勾連、互為策應，損害網民合法權益，擾亂網絡輿論環境，破壞公平競爭的市場秩序，人民群眾深惡痛絕、反映強烈。為此，中央網信辦將在全國範圍內開展新一波為期兩個月的「清朗」專項行動，打擊流量造假、黑公關、網絡水軍。

根據大陸中央網信辦微信公眾號《網信中國》發布的消息，中央網信辦22日召開全國網信系統視頻會議，部署開展「清朗·打擊流量造假、黑公關、網絡水軍」專項行動，宣示將重點開展三方面整治任務：

一、分環節治理刷分控評、刷單炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假問題。聚焦生活服務、書影音評分、社交、短視頻等平台，重點整治雇傭專業寫手和網絡水軍虛構「網紅測評」，或通過「養號」、占領前排好評、勸刪差評等方式，對影視、歌曲、文學作品以及商品、美食、景點進行刷分控評等問題。

此外，還將整治批量購買粉絲、增加「僵屍粉」，組織水軍製造虛假閱讀量、評論量、轉發量、點讚量、下載量、曝光量等問題；同時密切關注各類網站平台「熱搜榜」、「排行榜」、「熱門推薦」等榜單位置，嚴肅查處利用人工或技術手段惡意炒作、刷榜拉票等問題。

二、持續整治網絡黑公關亂象。重點打擊以在網上發布負面信息為由，對他人進行敲詐勒索，牟取不當利益的行為；整治蹭炒社會熱點，炮製所謂的「熱文」、「爆款」，刻意煽動網民情緒進行惡意營銷的問題。

三、堅決查處涉網絡水軍信息、帳號及相關操控平台。全面清理一批打著「網絡兼職」、「招募寫手」名義推廣引流或招募水軍的信息；集中查處一批批量註冊、發布同質信息，用於製造虛假數據、蹭炒熱點話題、攻擊詆毀他人、沈降負面信息的水軍帳號；嚴厲打擊一批群控軟件和提供刷量服務的掛機平台。

《財新網》指出，近半年來，大陸中央網信辦「清朗」專項行動覆蓋範圍不斷擴大，涵蓋領域多樣，從暑期開始的「飯圈」亂象整頓以來，PUSH彈窗信息、網站帳號、明星八卦緋聞等網路生態，先後遭到官方重點監管。