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本土累計確診不過200多例 西安為何急於封城？

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為交警23日凌晨在西安繞城高速公路曲江入口處執勤，控管車輛通行。新華社
圖為交警23日凌晨在西安繞城高速公路曲江入口處執勤，控管車輛通行。新華社

陝西省西安市23日零時起封城，但從本9日至23日13時，西安累計本土確診病例不過234例，何以就斷然決定封城？

對此，大陸國務院聯防聯控機制綜合組社區防控專家吳浩指出，這是因為西安新一輪核酸普篩結果顯示，不少陽性病例出現在封控區之外，分布廣泛。而且還出現病例外溢風險，包括：廣東東莞、陜西咸陽與延安、河南周口、北京等地都出現西安關聯病例。

吳浩說，「當已經出現了多源頭不明的點狀社區傳播的時候，就要當機立斷，想辦法先讓城市『安靜』下來，讓緊張的形勢先穩定下來。此外，兩節（元旦與春節）臨近，還要考慮（疫情）輸出的風險。」

人口約1,300萬的西安23日零時起封城，每戶家庭只能每2天由1人外出採買生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不得外出，外出需持單位、社區開具的證明。

據北京日報報導，西安咸陽國際機場國內航班目前已全部取消，若要搭乘火車離開西安需要出示公函，公路客運也已全部停運。

但以確診病例數來看，西安兩周累計本土確確診200多例，疫情規模並不算大，為何需要全面封城？

對此，吳浩說，「疫情防控，新增病例數是一個考慮因素，因為數量多，對一個城市的衝擊就大，需要管控的點位和人員就多。但疫情源頭是否明確，感染病例是不是在同一條傳播鏈上，並對其盡快阻斷，這才是最關鍵的。」

吳浩稱，目前中國大陸疫情防控處於全鏈條精準防控的「動態清零」階段。「疫情防控，最理想的狀態是主動和快速發現傳染源，迅速進行流調（疫調），並對相關人員和區域進行快速管控，將波及範圍限定在一個非常小的範圍內。」

吳浩表示，早發現、早報告、早處置、早治療，依然是最有效的疫情防控措施。而當出現社區傳播苗頭時，相應的疫情防控措施也要隨之改變。西安需要封城，是因本輪疫情面臨的形勢更加嚴峻複雜。

他指出，當西安新增確診病例回歸到同一條傳播鏈上，感染源相對清晰時，才是可以放下心來的時候。

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