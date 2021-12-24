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香港中大校方凌晨移除紀念六四雕像 學生批鬼祟、可恥
香港中文大學與嶺南大學今晨把象徵紀念六四的「民主女神像」與「六四浮雕」移出校園。校園學生對此表示不滿，並批評校方的做法是企圖抹殺歷史行徑。
據香港電台報導，一名香港中文大學的學生就對校方做法表示憤怒，指校方在毫無預警下移走「民主女神像」，中大強調「人文精神」，卻作出有關決定，認為校方的做法反映出懼怕學生或有行動捍衛，所以選擇在無人知的情況下移走「民主女神像」。
另有中大女學生到原本擺放「民主女神像」的地方了解狀況。他表示，對雕像被移走感到失落，「民主女神像」在不少中大學生心中屬於「地標」，對「民主女神像」已建立深厚感情，不論大學迎新活動或社運等，都會以此為聚腳點。
嶺大學生會代表會臨時行政委員會則表示十分遺憾及失望，批評校方凌晨時分作出有關行動十分鬼祟及可恥，強烈譴責校方企圖抺殺歷史的行徑。
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