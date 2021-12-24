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香港中大校方凌晨移除紀念六四雕像 學生批鬼祟、可恥

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港嶺南大學劉李婉嫻樓二樓學生會中庭牆身的民主女神噴漆畫像已被灰色油漆掩蓋。（取自嶺南大學學生會編輯委員會臉書）
香港嶺南大學劉李婉嫻樓二樓學生會中庭牆身的民主女神噴漆畫像已被灰色油漆掩蓋。（取自嶺南大學學生會編輯委員會臉書）

香港中文大學與嶺南大學今晨把象徵紀念六四的「民主女神像」與「六四浮雕」移出校園。校園學生對此表示不滿，並批評校方的做法是企圖抹殺歷史行徑。

據香港電台報導，一名香港中文大學的學生就對校方做法表示憤怒，指校方在毫無預警下移走「民主女神像」，中大強調「人文精神」，卻作出有關決定，認為校方的做法反映出懼怕學生或有行動捍衛，所以選擇在無人知的情況下移走「民主女神像」。

另有中大女學生到原本擺放「民主女神像」的地方了解狀況。他表示，對雕像被移走感到失落，「民主女神像」在不少中大學生心中屬於「地標」，對「民主女神像」已建立深厚感情，不論大學迎新活動或社運等，都會以此為聚腳點。

嶺大學生會代表會臨時行政委員會則表示十分遺憾及失望，批評校方凌晨時分作出有關行動十分鬼祟及可恥，強烈譴責校方企圖抺殺歷史的行徑。

香港 六四 大學生

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