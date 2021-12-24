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陜西新增52例本土確診 西安26人因防疫不力受罰

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
西安23日零時起封城，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其餘人員基本不准外出。圖為西安市曲江新區23日景象。新華社
西安23日零時起封城，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其餘人員基本不准外出。圖為西安市曲江新區23日景象。新華社

據大陸國家衛健委通報，12月23日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例87例。其中境外輸入病例32例，本土病例55例。當天本土病例分別為：陜西52例，其中西安49例、延安2例、咸陽1例；浙江1例，在紹興；廣東1例，在東莞；廣西1例，在防城港。

大陸這波本土病例目前以西安最為嚴重，陜西省西安市紀委監委指出，自12月4日巴基斯坦航班境外輸入新冠肺炎疫情以來，西安市已經組織紀檢監察幹部開展監督檢查15輪次，檢查關鍵點位1,348個，現場發現並督促整改問題203個，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名。

根據中共中央紀委國家監委網站消息，西安市八個監督檢查組採取明察暗訪、實地查看、談話訪談、督促核實等方式，緊盯中高風險地區、隔離社區酒店、學校商超、交通卡點、藥店醫院和核酸檢測點位等重點場所防控措施落實情況，持續加大監督檢查力度。

西安市紀委監委相關負責人表示，對在前期常態化疫情防控過程中，思想重視程度不夠、主體責任落實不到位、相關制度執行不嚴格、內部管理混亂等原因，造成境外隔離酒店出現專班工作人員感染新冠肺炎問題，市紀委監委經調查核實，已給予10名責任人黨紀政務處分或組織處理，並在全市範圍內進行通報。

截至23日24時，中國大陸現有確診病例1,851例，其中重症病例9例，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬6,557人。

23日封城後，西安鐘樓附近街道幾乎已空無一人。新華社
23日封城後，西安鐘樓附近街道幾乎已空無一人。新華社

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