緩解相城中心城區交通 蘇州漕湖大道改建 通車

中國鐵建股份有限公司表示，中鐵十六局集團承建的蘇州漕湖大道改擴建工程實現通車，成功打通相城內部組團間的交通大動脈，有效縮短蘇州市民出行時間。

中新社報導，漕湖大道項目於2019年5月正式開工建設，該工程主要由「兩隧一橋」組成，項目主線高架橋全長1203.6米，寬度約50米，其中鋼箱梁跨徑140米，採用主線和匝道橋分階段頂推施工工藝，頂推總重量達4950噸，是相城區頂推施工規模最大的一座跨元和塘鋼結構連續梁橋。

中鐵十六局集團項目負責人說，漕湖大道建成通車後，不僅有效緩解蘇州相城中心城區交通壓力，為漕湖開發區與高鐵新城未來發展奠定堅實的基礎，而且從蘇相合作區出發可無縫對接蘇州高鐵北站，車程縮短為5分鐘，便利相城東西區域往來，放大蘇州北站輻射效應。