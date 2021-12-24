聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西梧州至樂業高速公路 開建

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵建股份有限公司表示，由中國鐵建投資集團作為聯合體牽頭人投資，中鐵十六局集團等16家單位參建的梧州至樂業高速公路（魚峰至宜州段）在廣西柳州市正式開工建設。 　　

中新社報導，梧州至樂業高速公路是廣西高速路網規劃中「橫五線」的重要組成部分，目前梧州至柳州段（即柳梧高速）已於2017年建成通車。 　　

中國鐵建投資集團廣西魚宜高速公路有限公司董事長董國楨表示，本次開工的魚峰至宜州段，東與柳梧高速銜接，途徑柳州市、來賓市，終點位於河池市宜州區石別鎮北側，線路設計為雙向4車道高速公路標準，全長115.052公里，項目投資206.08億元（人民幣，下同）工期為3年。該高速公路途經地區大都是喀斯特地貌，且橋隧占比達52.9％，施工難度高，安全風險大，平均每公里造價達1.79億元。 　

業內人士表示，該項目建成運營後，將大大緩解既有通道交通壓力，極大縮短柳州市、來賓市和河池市三市的距離，對柳州建設成為全國性綜合交通樞紐，輻射桂中城市群發展，帶動河池、來賓一體化，推動國家西南地區海陸通道建設具有重要意義。

屆時，廣西西北邊陲城市河池去往珠三角地區、廣西西北通往粵港澳大灣區將再添新通道，雲、貴、川地區通往廣東及港澳等東部地區再添重要幹線，同時對加快沿線城鎮化進程，推動鄉村振興和促進區域經濟社會協調發展具有重要意義。

高速公路 廣東 人民幣

延伸閱讀

馬來西亞洪災政府挨批反應慢 民眾暖心自救

積欠430件國道通行費 新北女遭查封房屋才繳清

扯！拒繳國道430次通行費 包租婆房子查封嚇到全繳清

研發西瓜霜等32種藥 「藥王」鄒節明80歲病逝

相關新聞

西安封城 停課封路工商業停擺

西安疫情嚴重，自廿三日起全市封閉式管理，專家稱本次疫情由Delta變種病毒引起，已出現一定規模的社區傳播，並出現外溢病例...

空中造樓機 已達463米

位於成都錦江區的綠地蜀峰468項目「空中造樓機」已達到463米高度，即將實現主體結構封頂。

廣西梧州至樂業高速公路 開建

中國鐵建股份有限公司表示，由中國鐵建投資集團作為聯合體牽頭人投資，中鐵十六局集團等16家單位參建的梧州至樂業高速公路（魚...

緩解相城中心城區交通 蘇州漕湖大道改建 通車

中國鐵建股份有限公司表示，中鐵十六局集團承建的蘇州漕湖大道改擴建工程實現通車，成功打通相城內部組團間的交通大動脈，有效縮...

聖誕手環藏鋒利鐵尺！童劃傷手掌縫針 外國早有案例曾下架

為了增加節日氣氛，市面上有不少聖誕服裝、飾物供大家選擇，惟獨一款內含鐵尺的聖誕手環家長務必要留意，過往已有不少被割傷的例子。而最近，有家長分享女兒因收到學校分發的鐵尺手帶，最終導致要去掛急診縫針，相當可怕！

大陸網路展開「清朗」行動 打假流量、刷負評敲詐與水軍

大陸中央網信辦今日宣布，要展開為期兩個月的「清朗」行動，針對打擊流量造假、黑公關與網路水軍的亂象，並且將展開三方整治任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。