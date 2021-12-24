廣西梧州至樂業高速公路 開建

中國鐵建股份有限公司表示，由中國鐵建投資集團作為聯合體牽頭人投資，中鐵十六局集團等16家單位參建的梧州至樂業高速公路（魚峰至宜州段）在廣西柳州市正式開工建設。

中新社報導，梧州至樂業高速公路是廣西高速路網規劃中「橫五線」的重要組成部分，目前梧州至柳州段（即柳梧高速）已於2017年建成通車。

中國鐵建投資集團廣西魚宜高速公路有限公司董事長董國楨表示，本次開工的魚峰至宜州段，東與柳梧高速銜接，途徑柳州市、來賓市，終點位於河池市宜州區石別鎮北側，線路設計為雙向4車道高速公路標準，全長115.052公里，項目投資206.08億元（人民幣，下同）工期為3年。該高速公路途經地區大都是喀斯特地貌，且橋隧占比達52.9％，施工難度高，安全風險大，平均每公里造價達1.79億元。

業內人士表示，該項目建成運營後，將大大緩解既有通道交通壓力，極大縮短柳州市、來賓市和河池市三市的距離，對柳州建設成為全國性綜合交通樞紐，輻射桂中城市群發展，帶動河池、來賓一體化，推動國家西南地區海陸通道建設具有重要意義。

屆時，廣西西北邊陲城市河池去往珠三角地區、廣西西北通往粵港澳大灣區將再添新通道，雲、貴、川地區通往廣東及港澳等東部地區再添重要幹線，同時對加快沿線城鎮化進程，推動鄉村振興和促進區域經濟社會協調發展具有重要意義。