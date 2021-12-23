聖誕手環藏鋒利鐵尺！童劃傷手掌縫針 外國早有案例曾下架

為了增加節日氣氛，市面上有不少聖誕服裝、飾物供大家選擇，惟獨一款內含鐵尺的聖誕手環家長務必要留意，過往已有不少被割傷的例子。而最近，有香港家長分享女兒因收到學校分發的鐵尺手帶，最終導致要去掛急診縫針，相當可怕！

早在2018年，Facebook群組「Hong Kong Moms」有媽媽上傳兒子掌心受傷照片，稱兒子在參加完派對後，收到一條「神奇聖誕手環」，兒子玩了不到5分鐘即發生意外，手掌受傷流血，當時不少家長指小朋友就讀的幼稚園也有分發鐵尺手帶，於是馬上丟掉，避免讓孩子接觸。

事隔三年，又有媽媽上傳女兒受傷照片到媽媽群組，並分享道：「今天學校發了（鐵尺手環）給孩子，結果碰傷跑去急診治療，流很多血還要縫針，傷口很深。」

商場80元有三條 美國曾把相似手環下架處理

由於聖誕鐵尺手環便宜又能提升節日氣氛，就算學校沒有分發，在各大網店、超市也可以找到鐵尺手帶的蹤跡，以HKTVmall（香港連鎖商場）為例，價格由$9.6至$19.8（約新台幣34至70元）一個不等；更有家長發現日本城（香港零售連鎖商）的售價便宜得嚇人，$25（約新台幣89元）就有三條手環。

BBC多年前曾報導指出內含鐵尺的「神奇手環」在90年代開始流行，但市面上並非所有「手環」都是用金屬製成，有些使用塑膠。但隨著手環愈來愈受歡迎，仿製品亦被大量生產。當時美國一些學校也禁止學生使用這類手環以減低受傷風險。據「紐約時報」報導，美國曾有學生在鐵尺手環穿破表層布料後受傷，入醫院縫了三針，調查期間，美國藥房連鎖店Walgreen曾下令旗下所有商店將所有涉事「手環」下架。

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文章授權轉載自《香港01》