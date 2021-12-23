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陸華山感染科：接種第三劑疫苗 Omicron仍有一定程度傳播

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為湖南長沙近日開始為重點人群接種新冠疫苗。圖／新華社
圖為湖南長沙近日開始為重點人群接種新冠疫苗。圖／新華社

大陸國家傳染病醫學中學、復旦大學附屬華山醫院感染科表示，加強第三劑接種種可部分減少人體Omicron中和抗體水準下降的比例；但是Ormicron變異株較其他變異株更容易發生逃逸，預示未來全面接種第三針後，病毒仍可能會維持一定水準的傳播。

據陸媒澎湃新聞報導，該報告是發佈在「華山感染」的微信號上，且這是中國大陸首篇經國際同行評議的疫苗加強接種對抗Omicron的資料。

華山感染科團隊在此次研究中發現，兩針疫苗針對Omicron變異株的抗體滴度下降較為明顯，中和抗體滴度下降至6.04。在兩針疫苗接種後14天，80%的血清標本對Omicron變異株的中和抗體滴度都低於檢測下限。

研究結果顯示，在滅活疫苗同源第三針加強14天后，血清中對疫苗原始株、Delta株以及Omicron株的中和抗體滴度分別提升到285.6，250.8和48.73。如果用重組亞單位蛋白苗異源第三針加強14天，血清中對原始株、Delta株以及Omicron株的中和抗體滴度分別提升到1436， 1501和95.86。

研究指出，在接種第三劑加強針後，無論是何種類型第三針，血清標本對奧密克戎株的中和抗體滴度陽性率均達到了100%。這意味著三針加強策略可以提供一定程度的保護，但其中，抗體的水準也存在差異。

報告指出，第三針疫苗接種策略仍具有顯著降低疾病的重症與危重症比例的潛力。

Omicron Omicron變異株 新冠疫苗 新冠肺炎

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