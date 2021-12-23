快訊

選錯月份退休差很多 勞退新制基金的祕密小金庫是你最後指望

徐若瑄捲王力宏離婚風波 老公首發聲：嚴重影響我們一家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西安百餘人染疫形同封城 對比南京僅封街道惹議

中央社 / 北京23日電

爆發本土疫情的陝西省西安市22日宣布，全市社區及村莊一律實施封閉管理，形同變相封城引起爭議。有專家表示，這是因為西安疫情出現多點社區隱匿傳播，且傳播鏈及源頭均不明。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情近日在西安迅速蔓延，截至22日晚間已有143人確診。但不少西安民眾認為，南京7月份及浙江近日爆發的本土疫情，確診人數遠多於西安的143人，為何南京及浙江沒有執行，而西安卻要執行這種形同封城的措施。

澎湃新聞報導，相形之下，南京市7月27日針對疫情實施的封閉管理，只限定在街道一級（區之下、社區之上），對象是祿口街道，當時南京全市的確診人數是153例。

報導形容，西安市官方執行的社區、村莊全面封閉管理，給西安這座千萬人口的城市「按下了暫停鍵」。

根據報導，一名社區防控專家22日晚間表示，西安實施小區、村莊全面封閉管理，原因是西安的本土疫情出現了多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭都還不明朗。

報導指出，西安這波本土疫情已出現3條較為明晰的傳播鏈。但隨著全員核酸檢測的完成，更多的確診病例來自封控區之外。而西安21日一天新增52例本土確診病例中，有31例是全員核酸檢測後才被發現，且散布在雁塔、蓮湖、長安、灞橋、未央、國際港務區、滻灞生態區、西咸新區等行政區。

西安市官方先前公布的資訊，似乎預告了小區、村莊將全面封閉管理。陝西省疾控中心主任劉峰21日表示，西安這波疫情出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例。

西安市防疫指揮部辦公室副主任、市府副秘書長張峰虎22日則表示，經綜合研判，西安當前防疫形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區外發現了陽性病例，已經出現了社區傳播。

報導指出，目前西安官方將傳播鏈的源頭指向咸陽國際機場的入境航班。但西安這波本土疫情是否完全由咸陽機場向外傳播，目前官方尚無最後結論。而更多封控區外的確診病例，其傳播源頭及傳播鏈目前也不得而知。

疫情 機場 封城

延伸閱讀

西安封城 咸陽國際機場國內航班全取消

中國西安一夜封城：圍困1,300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安多人感染出血熱後傳「吃草莓會得病」 專家：無直接關係

中國西安市封城抗疫 力成當地封測廠正常生產

相關新聞

西安多人感染出血熱後傳「吃草莓會得病」 專家：無直接關係

陝西西安近日出現多例出血熱患者後，中國大陸網路就廣傳「吃草莓（士多啤梨）會得出血熱」的流言，並關注到出血熱這個病的背景，包括是否會人傳人。對此，有學者表示，出血熱的主要傳播途徑是由鼠傳人，人傳人非常罕見，而吃草莓和出血熱是沒有直接關係的。

他年近花甲卻穿女裝20年 藏感人故事「母親過世就做回男人」

59歲男子朱孟勳人高馬大，卻男扮女裝足足20多年，還時常穿上緊身旗袍，在廣西桂林街頭賣藝多年，即使承受不少異樣的目光亦依舊我行我素。事實上，他既不是搞行為藝術，也沒有異裝癖，亦並非性小眾群體一員，之所以甘願「不男不女」，背後其實有着令人唏噓的故事，「等母親過世，我就做回男人」。

西安百餘人染疫形同封城 對比南京僅封街道惹議

爆發本土疫情的陝西省西安市22日宣布，全市社區及村莊一律實施封閉管理，形同變相封城引起爭議。有專家表示，這是因為西安疫情...

西安封城 咸陽國際機場國內航班全取消

陝西西安23日起封城防疫，今日中午西安咸陽國際機場國內航班已全部取消，尚不知何時能恢復正常。

大陸今年已有20個省份調升最低工資標準 上海依然居冠

2021年已近尾聲，《中新經緯》報導，今年以來，中國大陸31個省份迄今已有20省份上調最低工資標準。目前上海、北京、廣東...

不准過洋節！廣西融安教育局明令禁止師生過耶誕節

耶誕節即將到來，廣西省融安縣教育局發布通知，禁止學校師生過「洋節」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。