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西安封城 咸陽國際機場國內航班全取消

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
西安封城，西安咸陽國際機場國內航班全取消。新華社
西安封城，西安咸陽國際機場國內航班全取消。新華社

陝西西安23日起封城防疫，今日中午西安咸陽國際機場國內航班已全部取消，尚不知何時能恢復正常。

據陸媒澎湃新聞報導，西安咸陽國際機場官網資訊顯示，除個別國際航班還有進出港資訊，咸陽國際機場國內航班進出港狀態均顯示「計畫中」。

截至23日上午8時，陝西省新增報告本土確診病例86例，其中西安84例、咸陽1例、延安1例。自12月9日以來，陝西累計報告本土確診病例235例，其中西安227例、延安4例、咸陽4例。

西安將全面加強管控措施。在交通管控部分，倡導「非必要不離市」，在省道和高速公路加強查驗，對非必要離市者勸返。確因特殊原因要離開西安者，須經審批。暫停全市長途客運班線，只有運送生活和防疫物資的車輛可通行。計程車、網約車不得出市區運營。

機場 計程車

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