西安封城 咸陽國際機場國內航班全取消

陝西西安近日出現多例出血熱患者後，中國大陸網路就廣傳「吃草莓（士多啤梨）會得出血熱」的流言，並關注到出血熱這個病的背景，包括是否會人傳人。對此，有學者表示，出血熱的主要傳播途徑是由鼠傳人，人傳人非常罕見，而吃草莓和出血熱是沒有直接關係的。

2021-12-23 11:00