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江蘇常州發生4.2級地震上海有震感 尚未傳出人員傷亡
江蘇省常州市天寧區22日晚間發生4.2級地震，當局即時啟動地震應急三級響應，目前暫未接到人員傷亡報告。地震發生後，當地民眾紛紛奪門而出，到街上空曠地區避難，還有人把棉被裹在身上，應付室外接近零度的氣溫。
據中國地震台網消息，22日晚間9時46分，江蘇省常州市天寧區發生4.2級地震，震源深度10公里。
香港星島網指出，震中距天寧區5公里、距常州市7公里、距南京市122公里、距上海市149公里。本次地震常州地區震感較強，此外，無錫、蘇州、揚州等地震感明顯，南京、上海等地亦有震感。目前，尚未傳出人員傷亡報告。
江蘇省地震局震後立即啟動地震應急三級響應，並先後派出3批地震現場工作隊趕赴天寧區，開展災情調查、流動監測、科學考察等工作。經研判，原震區未來幾天發生更大地震的可能性較小。
常州震感強烈，無錫、蘇州、揚州等地震感明顯，南京、上海等地亦感到震動。地震發生後，網上廣傳一段關於「常州地震一高樓持續晃動12秒」的短片，引發關注。有大陸網友看後表示：「可怕，好嚇人啊！」。不過有眼尖的網友指出：「看著不像是大樓在晃，難道不是攝像鏡頭嗎？」
對此，南京市地震局科技監測處處長鄭建華指出，這並非大樓晃動，而是監控鏡頭搖動。
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