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河南水運 15年拚建4千公里航道網

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸河南省將用15年興建「一縱三橫五干六支」航道網，總長將近4000公里。「十四五」期間，河南省內河水運計畫完成投資100億元人民幣，建設航道500公里。

中新社報導，河南省「實施優勢再造戰略」記者會22日舉行，河南省交通運輸廳二級巡視員武景順在會上作此表述。內河水運具有運量大、成本低、能耗小等特點，近年來，河南省已建成港口泊位201個，港口設計吞吐能力達到5486萬噸。其中，周口港是大陸內河主要港口。

武景順表示，河南省內河航道通航里程達到1725公里，沙潁河漯河以下、淮河息縣以下具備常年通航千噸級單船、萬噸拖隊能力，已形成兩條東向出海通道。

據「河南內河航道與港口布局規劃（2021-2035年）」，該省初步規劃構建「一縱三橫五干六支」航道網，規劃航道總里程3950公里，規劃「2+8+8」港口布局。

武景順表示，「十四五」期間，將支持周口港實施擴容改造工程，高標準建設港口設施，提升港口智能化、標準化水平。加強港口與現代物流功能區、商貿服務區、產業區等多區融合，打造港口樞紐經濟區，推動港產城一體發展。

在提升港口多式聯運效率方面，河南省交通運輸部門將加強港口集疏運體系建設，推進港口與鐵路、公路有效銜接，打通港口集疏運「最後一公里」。

河南省發展改革委相關官員亦表示，將支持周口、淮濱等完善提升內河港口及航道設施，布局建設臨港物流產業園，將中原地區的貨物通過水運快捷抵達世界各地，打造獨具特色的中原港口貿易中心。

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