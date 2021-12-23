世界首條35千伏超導電纜 上海投運

22日，世界首條35千伏公里級超導電纜示範工程在滬投運，標誌著這一大陸新型電力系統建設領域關鍵技術取得重大突破，有效解決窄通道大容量輸電難題，有助於消除負荷熱點地區的供電「卡脖子」現象。

新華社報導，35千伏公里級超導電纜示範工程位於上海市徐匯區長春變電站和漕溪變電站兩座220千伏變電站之間，線路全長1.2公里，設計電流2200安培，為大陸首次建設的超導輸電項目，是目前世界上輸送容量最大、線路最長、全商業化運行的35千伏高溫超導電纜。

超導輸電的原理是在零下196攝氏度的液氮環境中，利用超導材料的超導特性，使電力傳輸介質接近於零電阻，電能傳輸損耗趨近於零，從而實現低電壓等級的大容量輸電。

該示範工程由國網上海電力承建運維，項目自2016年啟動至全線投運，歷時5年多。

「一條35千伏超導電纜相當於傳統220千伏電纜的輸送容量，可以替代4至6條相同電壓等級傳統電纜，較以往可節省70%的地下管廊空間。」國網上海電力總工程師謝偉說，這種傳輸效能和空間經濟性上的顯著優勢，使得超導電纜適用於將大容量電能直接輸送到寸土寸金的城市中心區域。

下一步，上海將推動打造具全球影響力的超導產業高地。一是深入研究超導電纜的可靠性、經濟性，推動超導電纜實現從「樣品」轉變成「產品」；二是突破高溫超導材料低成本製備等關鍵核心技術，打造超導技術創新的策源地；三是拓展磁浮、可控核聚變等領域的超導應用；四是搭建國際交流平台，打造超導產業發展的集聚地。