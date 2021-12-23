海南博鰲樂城先行區 全台資醫療機構開幕
位於海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區（下稱「樂城先行區」）的台資醫療機構穎奕國際醫療中心22日正式運營。該中心總投資10億元人民幣，是海南自貿港建設以來在瓊投資最大的第一個全台資健康領域項目。
中新社報導，穎奕國際醫療中心於2019年啟動建設，占地80畝，聚焦再生醫學細胞醫療的科研及臨床轉化，目前擁有細胞儲存庫、預防醫學及慢病管理中心、運動醫學及康復中心、抗衰及醫療美容中心等醫療板塊。
穎奕生物集團總裁淩楷鈞稱，樂城先行區享受大陸國務院賦予的進口、使用尚未在大陸註冊審批的國外新藥、藥械與設備等九條優惠政策，對醫療企業具有吸引力。該企業將依託樂城先行區特許政策優勢，對接國際先進醫療機構與全球專業醫療團隊，引進優質的醫療器械、藥物、技術、人才。
樂城先行區管理局副局長呂小蕾表示，穎奕國際醫療中心在運動醫學及骨科康復、免疫防治等方面優勢明顯。樂城先行區將加強資源統籌，提升先行區醫療機構臨床研究能力，吸引更多國際先進創新藥械落地。
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