首趟中老國際班列 石家莊啟程

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
12月22日，開往老撾萬象（寮國永珍）的京津冀地區首班「中老（泰）國際班列」從石家莊國際陸港發車。（新華社）
12月22日，開往老撾萬象（寮國永珍）的京津冀地區首班「中老（泰）國際班列」從石家莊國際陸港發車。（新華社）

自中老鐵路12月全線開通運營後，一輛滿載輪胎、機械設備、日用品等貨物的國際班列22日從石家莊國際陸港啟程，將一路向南，通過中老鐵路直達老撾（寮國）首都萬象（永珍）。這是石家莊首條至東協國家的國際線路，也是京津冀首趟中老（泰）國際班列。

中新社報導，本趟班列共搭載70個標準箱，經雲南磨憨口岸出境，全程行使3600多公里，運行時間約7天。今後，中老（泰）國際班列將實現每周一列的常態化開行。

石家莊中老（泰）國際班列的開通，是河北乃至京津冀地區搶抓「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）政策機遇的重要舉措。石家莊國際陸港建設運營方、億博控股集團有限公司董事長劉瑞領表示，該班列拓寬了沿線物流流通渠道，將為京津冀更多進出口企業拓展東協國家市場帶來新的發展機遇。

「對比海運方式，中老（泰）國際班列運輸可以節省一半以上的運輸時間，有效降低運輸成本。」河北坤元國際貨運代理有限公司總經理王玉芬說。

作為河北省融入共建「一帶一路」的重要載體，今年以來，石家莊國際陸港已開行國際班列196列。中老（泰）國際班列是石家莊國際陸港開通的第9條國際線路，至此初步構建起「連通東西南北、網絡覆蓋全球」的國際物流大通道。

東協 一帶一路

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