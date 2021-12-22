快訊

只剩11.6萬人要考！明年學測報名人數創22年新低

碧潭旅館用地變豪宅疑有官商勾結 新北工務局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸西安午夜起「封閉式管理」 每戶2天1人外出採購

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
12月21日，在封控管理的西安曲江風景線一社區，小朋友接受核酸檢測。圖／新華社
12月21日，在封控管理的西安曲江風景線一社區，小朋友接受核酸檢測。圖／新華社

由於本土疫情升溫，大陸陝西省省會西安市，於22日下午召開的記者會上，宣布提升防控等級，對全市社區、單位實施「封閉式管理」，包括每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資等，於23日零時起實行。據官方數據，西安市常住人口近1,300萬人。

西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎表示，12月20日至21日，西安市完成了一輪全員核酸檢測。但他坦言，經過綜合研判，當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區之外發現了陽性病例，「已經出現了社區傳播」。

為此，西安市倡導全體市民，「非必要不離市」，要求交通管理部門在機場、車站和國省幹道、高速路口等加強查驗，對非必要離市人員進行勸返，並暫停全市長途客運、出租車不得進入中高風險地區。因特殊原因需離開西安的，除持有48小時核酸檢測陰性證明，和相關單位審批手續。

除此之外，為嚴格做好社區管理，西安宣布全市小區(村)、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。

但西安市情防控指揮部也強調，目前，全市糧、油、菜、蛋、奶等供應充足，價格基本平穩，並警告將「依法嚴厲打擊編造傳播涉疫情虛假訊息」的違法犯罪行為，要求市民不造謠、不信謠、不傳謠。

西安市政府表示，上述措施，將於2021年12月23日零時實行，解除時間另行通知，並指將於23日起，實施新一輪全員核酸檢測。

據陝西省衛健委通報，12月21日0-24時，全省新增報告本土確診病例53例（西安市52例、咸陽市1例）。自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例149例（西安市143例、延安市3例、咸陽市3例）。

目前，西安的本土疫情已擴散到咸陽、延安和東莞、北京、河南周口等五地，全市現有3,574所學校停課，封控區229個，管控區76個，封控16萬人，管控68.5萬人。

陝西省疾控中心主任劉峰先前證實，陝西此次疫情感染來源初步判定為境外輸入，疫情感染來源初步判定為12月4日巴基斯坦航班輸入。專家坦言，該例輸入後，到12月9日西安出現了首例確診，中間已經隔了好幾天，因此雖然傳染源查清楚了，但傳播鏈條還不清楚。

疫情

延伸閱讀

房地產承壓 大陸富人保值標的轉向精品手表

人民幣或已見頂 明年大陸面臨資本外流考驗

習近平接見林鄭月娥：對香港特區政府工作充分肯定

陸涉台學者：大陸促統更加雄心勃勃、自信靈活

相關新聞

大陸西安午夜起「封閉式管理」 每戶2天1人外出採購

由於本土疫情升溫，大陸陝西省省會西安市，於22日下午召開的記者會上，宣布提升防控等級，對全市社區、單位實施「封閉式管理」...

習近平接見林鄭月娥：對香港特區政府工作充分肯定

正在北京述職的香港行政長官林鄭月娥，今天下午獲大陸國家主席習近平接見。習近平表示，「中央對特區政府工作充分肯定」。

大陸西安疫情嚴峻 3條傳播鏈已形成社區傳播

大陸陝西新增53例確診，其中西安確診達到52例。這波疫情中，官方指出西安出現隱匿性傳播，並且已經形成一定規模的社區傳播，...

大陸年底祭「最後通牒」 多地要求明星主播自查稅

日前大陸「直播一姐」薇婭偷逃稅案曝光後，22日大陸浙江、廣東、北京、上海、江蘇等多地稅務局陸續發布通告，要求明星藝人、網...

「否認性侵指控」 BBC：採訪彭帥非聯合早報記者

中國網球明星彭帥「指控」前中國副總理張高麗性侵一事餘波未了，事件主角彭帥「現身」接受聯合早報採訪，據稱否認性侵指控。但英...

當情婦享資源？「新疆第一美」被爆再婚中共高官 陸公安震怒

有「新疆第一美」之稱的大陸女星佟麗婭22日被爆再婚中共中宣部副部長慎海雄，但相關消息卻被封鎖，引發大陸網友熱議。22日晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。