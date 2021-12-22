全球先例！ 世界首條35千伏公里級「超導電纜」在上海投運

大陸國家電網公司於22日在上海興建的世界首條35千伏公里級超導電纜示範工程正式投運，這是大陸新型電力系統建設領域一項重大核心技術突破，標誌著中國超導輸電應用邁入全球領先行列。

據陸媒「證券時報」報導，35千伏公里級超導電纜示範工程位於上海徐匯商業核心區，聯結兩座220千伏變電站，總長1.2公里，額定電流2200安培，額定容量133兆伏安，採用全程排管敷設工藝，是目前世界上距離最長、輸送容量最大、全商業化運行的35千伏超導電纜輸電工程。

該示範工程由國網上海電力承建運維，項目自2016年啓動醖釀至全線投運，歷時五年多時間；工程主體部分於2020年4月開工，歷時一年半完工。

國網上海電力總工程師謝偉表示，一條35千伏超導電纜相當於傳統220千伏電纜的輸送容量，可以替代4-6條相同電壓等級傳統電纜，較以往可節省70%的地下管廊空間。這種傳輸效能和空間經濟性上的顯著優勢，使得超導電纜非常適用於將大容量電能直接輸送到寸土寸金的城市中心區域。

超導輸電是當今電力行業最具革命性的前沿技術之一。其原理是在零下196攝氏度的液氮環境中，利用超導材料的超導特性，使電力傳輸介質接近於零電阻，電能傳輸損耗趨近於零，從而實現低電壓等級的大容量輸電。

目前，全球範圍內超導輸電技術的研發方興未艾，歐美日韓等發達國家正加速搶佔超導電纜實用化、商用化的「高地」。此次大陸示範工程的成功投運開創了公里級超導電纜在全球城市核心區域的應用先例，同時也在核心的材料、技術和裝備上實現完全自主知識產權。