大陸央行：網傳陳耀明私印「同號鈔2兆」是謠言

12月22日，中國人民銀行（大陸央行）發布闢謠消息稱，近日，網路流傳中國印鈔造幣總公司陳耀明涉嫌嚴重違法違紀、主動投案，「疑似因私印『同號鈔』2兆。」中國人民銀行貨幣金銀局有關負責人表示，此為謠言，性質惡劣，已經向公安機關報案。

據香港文匯網，中國人民銀行表示，人民幣印製發行有嚴格的工作程序和技術標準，中國人民銀行一直依法依規開展相關工作。央行對造謠、傳謠行為嚴厲譴責。

12月8日，中共中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省監委發出消息指，中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。

陳耀明1964年1月出生，湖南衡陽人，大學畢業，1984年8月至2001年8月，歷任中國印鈔造幣總公司綜合計劃處幹部、副主任科員、主任科員，防偽印刷公司籌備組成員，海南華森實業公司(印製公司下屬企業)副總經理、總經理，上海印鈔廠副廠長等職。2001年8月至2021年1月，任中國印鈔造幣總公司黨委委員、副總經理。2021年1月至今，任中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事。