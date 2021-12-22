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廣西東興市新增1本土 當地要求「全民居家隔離」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
廣西東興市新增1本土，當地要求「全民居家隔離」。圖／澎湃新聞
廣西東興市新增1本土，當地要求「全民居家隔離」。圖／澎湃新聞

中國大陸新冠肺炎疫情持續，據衛健委通報，21日大陸新增本土確診病例57例，無新增本土無症狀感染者。

本土確診病例方面，陝西53宗，其中西安市52宗、咸陽市1宗；廣東2宗，均在東莞市；天津1宗，在西青區；廣西1宗，在防城港市。

廣西防城港市東興市新增1例本土確診病例，東興市當地宣布，今日早上8時起實施「全民居家隔離」。

據當地要求，在居家隔離期間，市民除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，非必要不出門。

當地又指，在居家隔離期間，學校和各類培訓（補教）機構全部停課，公共交通停運，東興口岸貨檢、旅檢暫停驗放。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

此外，21日廣東全省新增本土確診病例2宗，為東莞報告，均在納入集中隔離的密接中發現。

居家隔離 新冠肺炎

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