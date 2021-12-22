廣西東興市新增1本土 當地要求「全民居家隔離」

大陸「直播帶貨一姐」薇婭因偷逃稅被官方重罰人民幣13.41億元（約新台幣60億元），引爆大陸電商圈的大地震，不但將對薇婭夫婦商業帝國造成衝擊，也令直播行業人人自危。大陸官媒還踢爆稱，除薇婭外，仍有網路主播偷漏稅未被披露，且已知「數額驚人，至少幾個億」，誰是下一個薇婭？成為當前大陸社會關注的話題。

2021-12-22 00:30