長沙中歐班列 今年突破千列

長沙市人民政府物流與口岸辦公室21日披露，中歐班列（長沙）今年開行的第1000列中歐班列20日已從長沙國際鐵路港駛出。至此，中歐班列（長沙）今年開行量已突破1000列，創歷史新高，同比增長92.3%。

中新社報導，中歐班列（長沙）擁有西部的阿拉山口、霍爾果斯，東部的滿洲里、綏芬河和中部的二連浩特3條出境發運國際物流通道。班列覆蓋範圍不斷擴大，實現雙向常態化運行路線10餘條，每周穩定開行15至20列。

今年，長沙海關開展中歐班列出口貨物鐵路快速通關和出口直裝試點，中歐班列（長沙）出口整體通關時間由313分鐘壓縮至16分鐘，通關效率大幅提升。

長沙重點打造的中南陸港集裝箱拼箱基地，一期已經完工，正待啟用。該基地建成後，將進一步滿足長沙輻射範圍內集裝集拼運輸需求，極大提高中歐班列（長沙）的吞吐能力。

「今年中歐班列（長沙）開行量突破1000列，將成為班列穩定產業鏈供應鏈、服務國內國際雙循環的新起點」。

長沙市人民政府物流與口岸辦公室黨組書記、主任楊莉表示，長沙將以此為契機，加快建設中歐班列集結中心，不斷助力湖南開放型經濟發展，在打造內陸地區改革開放高地方面提供更有力的支撐。