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白鶴灘水電站 投產倒數計時

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

三峽集團白鶴灘工程建設部表示，白鶴灘水電站最後一台機組—9號水輪發電機組轉輪日前順利完成吊裝。至此，白鶴灘水電站16台百萬千瓦水電機組轉輪全部吊裝完成，標誌投產進入倒計時。

新華社報導，白鶴灘水電站位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界的金沙江幹流河段上，是實施「西電東送」的國家重大工程，總裝機容量1600萬千瓦，左右岸分別布置8台單機容量為100萬千瓦的水輪發電機組，是全球單機容量最大的水輪發電機組，也是總裝機容量僅次於三峽工程的世界第二大水電工程。

報導稱，轉輪是水輪發電機組的核心部件，也是機組中研發難度最大、製造難題最多的關鍵部件之一，同時決定著水輪機的過流能力、水力效率、空蝕性能以及整個水輪發電機組的運行穩定性。

白鶴灘水電站16台百萬千瓦水電機組轉輪均由三峽集團聯合大陸企業自主研發、設計和製作。白鶴灘水電站首批機組於2021年6月28日投產發電，目前已投產的6台機組關鍵運行指標正常平穩，預計2022年7月前將實現全部機組投產發電目標。

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