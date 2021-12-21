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大四畢業論文研究薇婭踩雷 悲嘆：為什麼不好好交稅？

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸一名大四生畢業論文選擇研究案例是主播薇婭，且即將面臨畢業論文答辯，沒想到竟遇上薇婭偷逃稅事件。圖／極目新聞
大陸一名大四生畢業論文選擇研究案例是主播薇婭，且即將面臨畢業論文答辯，沒想到竟遇上薇婭偷逃稅事件。圖／極目新聞

大陸知名帶貨主播薇婭偷逃稅被追繳並處罰款人民幣13.41億元，大約新台幣60億元，沒想到一名大四生受牽連，因為他選擇的研究案例正是主播薇婭，且即將面臨畢業論文答辯，「你為什麼不好好交稅？」這名大四生將自己的論文封面分享至社交平台，獲得4.8萬點讚和上萬條評論。

湖北日報傳媒集團楚天都市報全媒體「極目新聞」報導，大理大學經濟與管理學院的大四生苟華表示，12月27日他就要上交論文，12月30日參加畢業論文答辯，可是薇婭卻在這個時間點出事，「昨天在微博看到這個消息時，當時很震驚，之後想到我的論文，很無助。」

苟華指出，已經跟指導老師說了這件事，指導老師正在看他的論文，要他不要著急。

苟華進一步表示，從今年7月開始準備論文選題，當時在家看直播帶貨的他，首先想到選擇直播帶貨作為自己的論文主題，之後發現薇婭作為這個行業的「領頭羊」，便選擇了以薇婭為例。

苟華補充，具體內容是基於5W理論淺析網紅對直播帶貨的影響。以薇婭這個帶貨主播為例，從理論和現實相結合的角度對直播帶貨行業進行分析，就銷售主體如何更好地利用直播帶貨這一銷售途徑取得成功提出相應的對策建議。

苟華將自己的論文封面分享至社交平台後，不少大陸網友評論要苟華將研究案例換成主播李佳琦，但苟華認為，雖然薇婭和李佳琦都是帶貨主播，類型相似，但並不是論文改個名字就可以，需要重新搜集整理相關資料來研究分析。

目前苟華以薇婭作為研究案例的論文已完成了90%，但擔心需要選擇新的研究案例重新撰寫論文，「如果要換題的話，我可能就要延期答辯；如果老師說不需要換題，會將薇婭偷稅漏稅的事情寫進論文，對帶貨主播提出更好的建議。」

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