孫春蘭急赴西安：疫情嚴峻複雜 要貫徹「動態清零」

大陸陝西本土疫情升溫，大陸副總理孫春蘭近日赴西安市調研指導疫情防控工作，聽取陝西省、西安市和國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組的匯報。她坦言，當前陝西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜；並強調，要貫徹「動態清零」總方針。

據觀察者網，孫春蘭20日深入疫情集中爆發地長安大學、紫郡長安北區和雁塔區隔離酒店、西安市疫情防控指揮部、疾控中心等實地考察防控措施落實、人員隔離、封控管理、流調溯源、核酸檢測等情況。她強調，要貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，把疫情防控作為當前工作的重中之重。

孫春蘭在調研中指出，當前陝西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜。要壓緊屬地、部門、單位、個人四方責任，盡快控制疫情波及範圍。要堅持省市區三級聯動，對西安市防控工作提級指揮，強化公安、公衛、工信協同聯動，加快推進流調溯源、病毒基因測序等工作，盡快理清、全面切斷傳播鏈條。

她強調，要堅決落實四早要求，抓緊推進核酸檢測，盡快摸清疫情底數。實行一人一鏈的鍊長負責制，規範做好對密切接觸者、次密切接觸者的管控。要嚴格集中隔離點內部閉環管理，提高風險人員轉運時效，避免交叉感染。要強化社區封控措施，實行嚴格的網格化管理，每日進行健康監測、執行零報告，同時保障好民眾基本生活。