陝西日增43例本土確診 專家：傳播鏈尚不清楚

繼浙江後，陝西成為大陸現階段本土疫情的重災區。據大陸國家衛健委通報，20日新增新冠肺炎確診病例81例，其中本土病例57例，且有43例來自陝西，幾乎都在省會城市西安。目前，西安已要求進出社區、工作時需持核酸陰性證明，央視報導更引述專家坦言，「傳播鏈條尚不清，不排除新病例還會高位運行」。

據大陸國家衛健委通報，20日0—24時，新增確診病例81例，其中境外輸入病例24例，本土病例57例（陝西43例，其中西安市42例、咸陽市1例；浙江8例，均在紹興市；廣東6例，均在東莞市），含8例由無症狀感染者轉為確診病例（均在陝西）。

目前，大陸現有現有確診病例632例（其中重症病例4例），現有疑似病例1例；無症狀感染者方面，20日新增無症狀感染者19例，其中境外輸入18例，本土1例（在黑龍江黑河市）。

據央視報導，西安12月21日將開始新一輪全員核酸檢測。西安疫情，目前已經外溢到延安、咸陽、東莞和北京，4個城市，盡快斬斷傳播鏈刻不容緩。

日前，陝西省疾控中心主任劉峰在記者會上表示，陝西此次疫情感染來源初步判定為境外輸入，疫情感染來源初步判定為12月4日巴基斯坦航班輸入。

武漢大學公共衛生學院教授宇傳華認為，作為傳染源的航班，12月4日從巴基斯坦飛往西安，到12月9日西安出現了首例確診，中間已經隔了好幾天。雖然傳染源查清楚了，但是傳播鏈條還不清楚，尤其是幾條鏈條之間是如何傳播的，目前仍不清楚，所以目前已經出現了社區傳播。「隨著西安全員核酸檢測，未來不排除新病例的數字還會在高位運行階段。」

值得注意的是，儘管據西安市疫情防控指揮部的要求，12月20日起，西安市民上班需持48小時內核酸檢測陰性報告，但當日西安的健康碼「西安一碼通」卻反覆故障，恐出現防疫漏洞。對此，西安大數據局除緊急搶修外，也表示將加強網路及系統資源保障。