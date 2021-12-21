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重慶鐵海聯運班列 突破2000列

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

一列運載著純碱、玻璃纖維紗等94標箱貨物的班列20日從重慶出發，前往廣西欽州港東站。這是陸海新通道重慶鐵海聯運班列2021年開行的第2001列，標誌著該班列年開行量突破2000列，創下歷史新高。 　　

中新社報導，陸海新通道重慶鐵海聯運班列自2017年首次開行以來，開行數量逐年遞增，年開行量於2020年突破1000列，目前又突破了2000列。 　　

2019年以來，東盟（東協）已連續兩年保持重慶第一大貿易合作夥伴地位，雙方的合作帶動了汽摩、輕工業、食品等產業的發展。隨著合作的不斷深入，市場對國際貨運的需求不斷增大。 　重慶位於中國西部內陸腹地，西部陸海新通道開行前的主要出口模式是江海聯運。相比長江水運通道，鐵路運輸具有時效性和穩定性更高等優勢。例如，重慶至廣西北部灣港至東盟的海鐵聯運通道，比重慶至上海至東盟江海聯運通道，運輸距離減少2100多公里，全程運輸時間可縮短10天以上。

近年來，西部陸海新通道不斷提速增效，目前已形成「一次委託、一次保險、一單到底、一次結算」的全程服務模式，在鐵海聯運班列基礎上，跨境公路班車、國際鐵路聯運等多種運輸方式不斷完善。 　　

2021年以來，西部陸海新通道不斷傳來利好消息：10月28日，陸海新通道武陵山班列開通；12月4日，陸海新通道中老鐵路（成渝—萬象）國際貨運班列首發，目前已實現常態化運營…… 　截至目前，陸海新通道重慶鐵海聯運班列已累計開行4879列，輻射106個國家和地區，影響力不斷擴大。

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