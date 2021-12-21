大陸國內外年度字「治」、「疫」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸舉辦「漢語盤點2021」活動20日在北京揭曉年度字詞：「治」、「建黨百年」當選年度大陸國內字詞；「疫」、「元宇宙」當選年度國際字詞。

中新社報導，該項活動由中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等聯合主辦，自11月19日啟動以來，陸續發佈了前5位年度字詞，年度十大網絡用語、十大流行語、十大新詞語，總關注量超過3億人次。

「漢語盤點」活動已走過十六個年頭，旨在「用一個字、一個詞描述當年的中國與世界」，鼓勵全民用語言記錄生活，描述中國視野下的社會變遷和世界萬象。 　今年，在日本馬來西亞和台灣等國家和地區，年度漢字評選活動也在火熱進行。2021年日本年度漢字為「金」，馬來西亞年度漢字為「盼」，台灣年度漢字為「宅」，海峽兩岸年度漢字為「難」。評選活動體現了漢字文化圈的民眾對漢字文化的重新審視和日益認同，推動了漢語的傳播。

馬來西亞 國家語言 日本

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