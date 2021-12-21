南展西擴東進 冰雪運動顯成果

隨著北京冬奧會的帶動，大陸各地的冰雪運動逐漸擴展，冰雪商機產業逐步壯大。當中第八屆大陸全國大眾冰雪季19日晚在位於中部地區的湖北武漢、恩施州、神農架林區同步啟動，中國冰雪運動「南展西擴東進」成果已顯現。

中新社報導，中國冰雪運動歷史悠久，過去受自然條件等因素制約，參與冰雪運動的人群主要集中在東北、華北和西北等區域，「冰雪運動不出山海關」是昔日中國冰雪運動的真實寫照。

但隨著申辦冬奧成功以來，在「帶動三億人參與冰雪運動」的目標引領下，中國冰雪運動「南展西擴東進」戰略深入實施，在各地迅速普及，冰球、冰壺、花樣滑冰等小眾運動逐漸走入大眾視野，參與冰雪運動人數大幅攀升，冰雪運動產業逐步壯大。

數據顯示，截至2021年年初，中國各地已建成654塊標準冰場，803個室內外各類滑雪場，較2015年的增幅分別達到317%和41%。從參與「全國大眾冰雪季」的地域範圍來看，已經從2014年的僅10個省區市參與到2020年的31個省區市全部聯動。

以第七屆大眾冰雪季為例，在確保疫情防控安全的前提下，大陸全國共舉辦群眾性冰雪賽事活動超過1200場，參與規模超過1億人次。中國國家體育總局群眾體育司二級巡視員何紅宇表示，全國大眾冰雪季啟動儀式首次來到中部的湖北三地，這是冰雪運動在深入實施「南展西擴東進」戰略背景下，形成傳統地區更加火熱、新興地區活力不斷新局面的具體體現。

湖北省體育局局長胡功民表示，第八屆全國大眾冰雪季啟動儀式在湖北舉辦，將讓湖北民眾更加深入瞭解和參與冰雪運動，促進冰雪運動蓬勃發展，也帶熱了湖北冰雪產業。目前，湖北冰雪場地達30多家，居中部地區第一，社會資本力量進入冰雪產業成為新趨勢。

不僅在湖北，當前冰雪運動正打破空間和時間的限制，形成覆蓋全國、四季佈局的態勢。近日，在上海，一場城市越野滑雪賽在黃浦江畔舉行，讓外界看到這座中國南方城市的冰雪實力；在廣東，室內滑雪場也吸引大量的民眾認識和參與冰雪運動。

針對當前部分城市冰雪場地設施供給不足問題，中國國家體育總局已啟動「百城千冰計劃」，計劃在不少於100座城市推廣1000塊以上便捷、專業、綠色的戶外冰場，進一步降低百姓參與冰雪運動的門檻。