西安爆疫情掃碼量激增 健康碼多次故障官方道歉

中國陝西省西安市爆發COVID-19疫情，各公共場所加大了查驗健康碼的工作，因用戶訪問量激增，導致健康碼今天多次故障，許多民眾無法正常上下班。

陝西交通廣播報導，不少市民早上反映西安的疫情健康碼「一碼通」出現故障，無法打開使用，影響出行、上班等日常活動。中午，部分西安網友表示自己的一碼通可以打開了，健康碼服務正逐步恢復。到下午，又有部分網友反映，西安「一碼通」再次崩潰。

根據中新網，西安市大數據資源管理局長劉軍下午在疫情防控工作新聞發布會上說，西安各公共場所加大了掃碼查驗，同時開展多輪全員核酸檢測，「一碼通」使用頻率加大，對網路與平台造成較大壓力。

劉軍表示，經採取擴容、限流等應急措施，平台已逐步恢復使用。他也對於「一碼通」平台中斷對市民造成的不便表示歉意。

「一碼通」註冊用戶有4695.2萬人，日均掃碼量超過800萬人次。

從9日至19日，西安最新一輪疫情累計通報本土確診病例49例、無症狀感染者8例。

國務院副總理孫春蘭19日晚在西安市調研指導疫情防控工作，她說，當前陝西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜。