廣州國際創新節開幕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

以「聚力策源、協同創新」為主題的2021廣州國際創新節（下稱「創新節」）20日在廣州開幕。開幕式上還發布「廣州市特色產業集群數字化轉型成果白皮書（2021年）」。白皮書旨在以廣州市特色產業集群數字化轉型的經驗與成果，推進工業互聯網發展，激發傳統產業轉型升級的新活力。

中新社報導，此次創新節由廣州市天河區政府、中共廣州市委外事工作委員會辦公室、廣州市科學技術局、廣州市工業和信息化局聯合主辦；全方位、多層面搭建構建高層次國際科技創新交流展示平台，並舉辦創新產品專題秀、天英匯國際創新創業大賽總決賽、2021第五屆天河人才文化節等創新活動。

同時，區域類創新聯合體—環五山協同創新聯合體，以及產業類創新聯合體—工業軟件、信創產業、人工智能、現代都市工業、醫療健康大數據創新聯合體，也在開幕式現場宣佈成立。

廣州市天河區政府相關負責人表示，隨著這批創新聯合體成立，可以將分散的創新資源和創新要素組織起來，形成目標一致、相互協同、內生動力強、創新效率高、創新成果迸發的體制機制，為協同創新發展提出新方案，並以廣州（國際）科技成果轉化天河基地為主陣地，展開產學研協同創新的深度探索。

廣州國際創新節自2016年創辦以來，促進了創新前沿思想交流，促成了一大批優質科技成果、項目落地轉化，廣州國際創新節已逐步成為廣州地標性的國際創新主題活動品牌。

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