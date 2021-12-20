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冬至來了吃湯圓？ 上海、台北習俗不一樣

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
二十四節氣中的「冬至」即將到來，在台灣，每個人都會吃上一碗甜湯圓或鹹湯圓，而上海人也吃湯圓，但還吃花糕、八寶粥等點心。（圖／取自網易）
二十四節氣中的「冬至」即將到來，在台灣，每個人都會吃上一碗甜湯圓或鹹湯圓，而上海人也吃湯圓，但還吃花糕、八寶粥等點心。（圖／取自網易）

二十四節氣中的「冬至」即將到來，在台灣，家家戶戶都會吃上一碗熱呼呼的甜湯圓或鹹湯圓，除了象徵團圓外，還有「長大一歲」的含義，而上海人其實也吃湯圓，不過，還有吃用米粉加糖蒸製的花糕、八寶粥和紅豆糯米飯的習俗，尤其花糕是必不可少的節令食物。

在台灣，冬至大家第一件事都會想到要吃「湯圓」，還要祭祖。而在大陸各地傳統習俗大不同，北方大多吃「餛飩」，代表「冬至」為「天地混沌」之始，當然也有吃餃子的，如東北地區，南方尤其江南地區則普遍吃意寓「團圓」的湯圓。

上海人在這個時節不僅吃湯圓，也吃甜白酒、花糕、八寶粥等，尤其新蒸的花糕是必不可少的食物，花糕以米粉、豆粉等為原料，發酵，更點綴以棗、栗、杏仁等果乾、加糖蒸製而成。

上海人十分注重冬至，人們在冬至辦個家宴，滿滿一大桌，邊吃邊聊，和樂融融，維繫且加深了親情、友情和愛情。

除此之外，上海人還有吃紅豆糯米飯的風俗。傳說，上古時候有一位共工氏，他的兒子不學無術，且作惡多端，後來死於冬至這一天，死後還要變成疫鬼來禍害百姓，但此鬼最怕紅豆，於是百姓紛紛在冬至這一天煮紅豆飯吃，藉以來驅鬼避邪，防災去病。

值得注意的是，上海嘉定區還保留了一個與眾不同的傳統習俗，當地人在冬至吃南瓜湯圓、南瓜餅，嘉定外岡鎮葛隆村村民張文英表示，「吃南瓜，取把『難』吃掉之意，來年就可以順順利利。這是我們農村一直流傳的冬至吃南瓜的說法。」

張文英和附近的街坊鄰居一起做南瓜湯圓、南瓜餅，小小的灶台間，充滿節日溫情，大家一邊話家常，一邊搓著湯圓，紅通通的火焰、燒熱了鍋子、映紅了臉頰、溫暖了人心，是上海嘉定區最特別的冬至節日。

冬至 湯圓 上海

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