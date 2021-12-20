聽新聞
test
0:00 / 0:00
中共黨媒補槍薇婭 淘寶直播帳號也被凍結
大陸直播一姐薇婭涉嫌偷逃稅，遭稅務部門罰款人民幣13.41億元（約合新台幣60億元），繼官媒《新華社》發表多篇文章解析後，中共黨媒《人民日報》也刊文強調，法律亮劍既不會「微」也不會「啞」，警告網路從業者「都別揣著僥倖走鋼絲」。在官方連番打擊下，薇婭可能難東山再起。
另據觀察，目前淘寶APP已經找不到薇婭的直播間。對此，淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播帳號已被凍結了。但店鋪還沒有被封。
人民日報發表評論稱，薇婭是頗具社會影響力的「頭部主播」。遺憾的是，在依法履行公民納稅義務上，她沒有作出應有示範。
文章強調，要知道，流量面前，法律不會打折；法律面前，流量不能放縱。「不管是誰，都別揣著僥倖走鋼絲。」
文章指出，今年以來，一些「頭部網紅」被法槌重擊，也警示網路直播從業者，法律紅線不能碰，強調大陸推出多項優惠政策支持新業態的發展，但這些稅費優惠政策不是可以隨意鑽的空子。
人民日報稱， 「頭部主播」要帶頭知法、懂法、尊法、守法，否則，走歪走偏，再難回頭。請始終牢記：促進新經濟新業態在發展中規範、在規範中發展，法律亮劍既不會「微」也不會「啞」。
浙江省杭州市稅務局稽查局20通報，黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款人民幣6.43億元，其他少繳稅款人民幣0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計人民幣13.41億元。
在此之前，大陸今年「雙11」結束後，官方就馬上展開對直播帶貨主播的大查稅，包括對網紅朱宸慧（雪梨）、林珊珊罰款合計達人民幣9,322.56萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言