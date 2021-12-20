中共黨媒補槍薇婭 淘寶直播帳號也被凍結

大陸直播一姐薇婭涉嫌偷逃稅，遭稅務部門罰款人民幣13.41億元（約合新台幣60億元），繼官媒《新華社》發表多篇文章解析後，中共黨媒《人民日報》也刊文強調，法律亮劍既不會「微」也不會「啞」，警告網路從業者「都別揣著僥倖走鋼絲」。在官方連番打擊下，薇婭可能難東山再起。

另據觀察，目前淘寶APP已經找不到薇婭的直播間。對此，淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播帳號已被凍結了。但店鋪還沒有被封。

人民日報發表評論稱，薇婭是頗具社會影響力的「頭部主播」。遺憾的是，在依法履行公民納稅義務上，她沒有作出應有示範。

文章強調，要知道，流量面前，法律不會打折；法律面前，流量不能放縱。「不管是誰，都別揣著僥倖走鋼絲。」

文章指出，今年以來，一些「頭部網紅」被法槌重擊，也警示網路直播從業者，法律紅線不能碰，強調大陸推出多項優惠政策支持新業態的發展，但這些稅費優惠政策不是可以隨意鑽的空子。

人民日報稱， 「頭部主播」要帶頭知法、懂法、尊法、守法，否則，走歪走偏，再難回頭。請始終牢記：促進新經濟新業態在發展中規範、在規範中發展，法律亮劍既不會「微」也不會「啞」。

浙江省杭州市稅務局稽查局20通報，黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款人民幣6.43億元，其他少繳稅款人民幣0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計人民幣13.41億元。

在此之前，大陸今年「雙11」結束後，官方就馬上展開對直播帶貨主播的大查稅，包括對網紅朱宸慧（雪梨）、林珊珊罰款合計達人民幣9,322.56萬元。