大陸「直播一姐」栽了 薇婭偷逃稅被罰「60億」巨款

歌手王力宏事件才剛告一段落，大陸「直播一姐」網路主播薇婭（本名：黃薇）20日遭浙江省杭州市稅務局稽查局通報，因在2019年至2020年期間偷逃稅，被罰人民幣13.41億元（約合新台幣60億元），成為繼雪梨、林珊珊後，被大陸當局查出逃漏稅的最大咖網路帶貨直播主。

據浙江省杭州市稅務局稽查局查明，黃薇在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款人民幣6.43億元，其他少繳稅款人民幣0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計人民幣13.41億元。

薇婭出生於1985年，2005年以歌手身份出道於大陸娛樂圈，是THP組合前成員，隨後成為知名電商平台帶貨直播主，曾因賣火箭、與港星劉德華合作賣演唱會門票時秒殺等廣為人知，人稱「直播一姐」和「淘寶一姐」，與「口紅一哥」李佳琦齊名。她還是杭州旅遊推廣大使，並於去年獲得大陸全國三八紅旗手、全國脫貧攻堅獎等榮耀。

2018年，薇婭以年收入3000萬元、推動成交人民幣7億元，位列淘寶「淘布斯」榜單首位；2019年雙十一期間，薇婭共售出超過人民幣30億元人民幣的商品。

據新華社報導，杭州市稅務局稽查局指出，近年來，稅務部門一直重視並持續規範網路直播行業稅收秩序。經分析發現部分網路主播存在一定涉稅風險，及時展開了風險核查，提示輔導相關網路主播依法納稅。

是否追究刑事責任？杭州市稅務局稽查局負責人表示，案中，黃薇首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清稅款、滯納金和罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。