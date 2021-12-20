閩台藝術青年 福州以樂會友

18日晚間在福建省福州市舉辦的2021閩台藝術青年音樂會上，兩岸青年音樂家們用音樂交流。

中新社報導，作為第八屆福建省藝術節子活動，邀請閩台優秀樂團同台演出，包括台灣優橋兩岸室內樂團、台灣樂隊Just Band、台灣雲響藝術樂團和福建藝術職業學院箏樂團、福建閩侯青橄欖合唱團等。

台灣歌手唐佑林以一首「故鄉的雲」開場。登陸7年的他已成為新福州人，還幫助諸多台灣優質樂手渡海而來。「台灣青年還是要到大陸走走看看，這邊機會很多，可以施展才華。」他說。

得益於福建實施台灣全職教師引進計畫，台灣音樂人張家豪在登陸福州組樂團的同時，受聘為福州延安中學音樂教師。當晚他演奏獨創電貝司演奏曲「住‧福」第一樂章「尋」。

台灣雲響藝術樂團創始人魏辰琵琶獨奏「天山之春」，優橋兩岸室內樂團領軍的台灣資深音樂教師吳嘉綺則演繹了探戈名曲「一步之遙」。「音樂是兩岸交流的軟性平台。」吳嘉綺說。