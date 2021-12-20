聽新聞
test
0:00 / 0:00
閩台藝術青年 福州以樂會友
18日晚間在福建省福州市舉辦的2021閩台藝術青年音樂會上，兩岸青年音樂家們用音樂交流。
中新社報導，作為第八屆福建省藝術節子活動，邀請閩台優秀樂團同台演出，包括台灣優橋兩岸室內樂團、台灣樂隊Just Band、台灣雲響藝術樂團和福建藝術職業學院箏樂團、福建閩侯青橄欖合唱團等。
台灣歌手唐佑林以一首「故鄉的雲」開場。登陸7年的他已成為新福州人，還幫助諸多台灣優質樂手渡海而來。「台灣青年還是要到大陸走走看看，這邊機會很多，可以施展才華。」他說。
得益於福建實施台灣全職教師引進計畫，台灣音樂人張家豪在登陸福州組樂團的同時，受聘為福州延安中學音樂教師。當晚他演奏獨創電貝司演奏曲「住‧福」第一樂章「尋」。
台灣雲響藝術樂團創始人魏辰琵琶獨奏「天山之春」，優橋兩岸室內樂團領軍的台灣資深音樂教師吳嘉綺則演繹了探戈名曲「一步之遙」。「音樂是兩岸交流的軟性平台。」吳嘉綺說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言