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三星堆、金沙遺址 共同申遺

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸四川德陽廣漢三星堆遺址管理委員會與成都金沙遺址博物館，12月18日簽署「三星堆遺址與金沙遺址聯合申遺合作協議」，共同推進申遺、宣傳。協議中除了確立聯合申報世界文化遺產外，也將在研究、陳列展覽、宣傳推廣等層面合作。

香港中通社報導，雙方同意，將三星堆遺址、金沙遺址「打捆」，聯合向聯合國教科文組織申報世界文化遺產項目，聯合編寫申報世界文化遺產文本，同時在文物保護、文物修復、考古遺址公園建設、博物館學等領域加強合作。

四川三星堆文化遺址，近年持續有新文物出土，受考古界注目。三星堆文化遺址位在成都市以北的廣漢市，金沙文化遺址則在成都市區，兩者相距不遠，且均有大量古文物出土。

據四川日報報導，聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心主任助理李光涵指出，世界文化遺產的價值標準共有6項。「如果只符合一條，但闡釋得非常完整，實物遺存、學術研究非常吻合的話，同樣很有勝算。」

然而他也提到，三星堆的地面遺跡較少，呈現的主要是地下遺跡，此外三星堆文明的歷史文獻記載有缺失。若要以三星堆遺址和金沙遺址代表古蜀文明，需要更多的考古遺跡和文物佐證。

遺址 世界文化遺產 文物

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