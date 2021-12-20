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鄂台2大學 辦民族器樂音樂會

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「兩岸民族器樂專場音樂會」18日晚間在線上舉行，武漢音樂學院中樂系師生琵琶演奏。圖／本報湖北武漢傳真
「兩岸民族器樂專場音樂會」18日晚間在線上舉行，武漢音樂學院中樂系師生琵琶演奏。圖／本報湖北武漢傳真

為搭建兩岸音樂文化交流平台，「兩岸民族器樂專場音樂會」18日晚間在線上舉行。音樂會武漢音樂學院、台灣南華大學主辦，武漢音樂學院中國器樂系、南華大學藝術學院承辦，旨在進一步加強兩校師生的交流，提升兩岸音樂學子對專研和傳承中華民族音樂文化的興趣。

音樂會上半場由南華大學師生擔任，曲目中有絲竹演奏的台灣民謠《桃花過渡》、《草蜢弄雞公》，古琴名曲《流水》，柳琴獨奏《赤壁》等。音樂會下半場由武漢音樂學院中樂系師生擔任，曲目有古箏重奏《阿拉木·古麗把拉》，描寫台灣風土人情的琵琶重奏《台灣風情》等。

武漢音樂學院校長胡志平表示，希望通過音樂會，加強兩校師生的交流，提升兩岸音樂學子對專研和傳承中華民族音樂文化的興趣。

南華大學校長林聰明介紹，南華大學民族音樂學系創立於2001年，為台灣唯一一所涵蓋多元音樂文化與傳統、表演藝術的學校，旨在傳承傳統與古典音樂。期待藉由此次音樂展演交流活動，透過民族音樂持續深化兩校之間的交流。

音樂會 南華大學 武漢

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