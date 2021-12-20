聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄂台2大學 辦民族器樂音樂會
為搭建兩岸音樂文化交流平台，「兩岸民族器樂專場音樂會」18日晚間在線上舉行。音樂會武漢音樂學院、台灣南華大學主辦，武漢音樂學院中國器樂系、南華大學藝術學院承辦，旨在進一步加強兩校師生的交流，提升兩岸音樂學子對專研和傳承中華民族音樂文化的興趣。
音樂會上半場由南華大學師生擔任，曲目中有絲竹演奏的台灣民謠《桃花過渡》、《草蜢弄雞公》，古琴名曲《流水》，柳琴獨奏《赤壁》等。音樂會下半場由武漢音樂學院中樂系師生擔任，曲目有古箏重奏《阿拉木·古麗把拉》，描寫台灣風土人情的琵琶重奏《台灣風情》等。
武漢音樂學院校長胡志平表示，希望通過音樂會，加強兩校師生的交流，提升兩岸音樂學子對專研和傳承中華民族音樂文化的興趣。
南華大學校長林聰明介紹，南華大學民族音樂學系創立於2001年，為台灣唯一一所涵蓋多元音樂文化與傳統、表演藝術的學校，旨在傳承傳統與古典音樂。期待藉由此次音樂展演交流活動，透過民族音樂持續深化兩校之間的交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言