上海花燈 連6年參加台北燈節

以「儂好‧上海」為主題的上海市大型花燈，17日正式亮相2021年台北燈節，台北巿長柯文哲率市府團隊也來觀展。

2021台北燈節的主辦區域在萬華區，以「七彩八寶」為主題，點亮萬華，希望給萬華區更多的熱情與溫暖。今年上海燈區位置，就在香火鼎盛的龍山寺正面的七彩燈區中。從台北捷運龍山寺站1號出口或3號出口走出來，就能聽到上海城市旅遊主題音樂「我們的上海」。

上海市今年已經是連續第六年參與，也展現了上海與台北雙城友誼源遠流長。今年的上海彩燈，由上海彩燈工藝團隊在上海製作；經海運由台北合作團隊透過網路即時溝通，共同搭建組裝完成。

上海參展彩燈主題為「儂好‧上海」，「儂好」是你好的意思，用親切的上海話向台北的遊客問好，也向萬華地區的民眾問好，倍感親切與溫馨。今年花燈最大的特色，是個大型旋轉音樂盒，在傳統工藝基礎上，結合現代LED燈光連動效果，將上海地標東方電視塔以及「最美天際線」上海中心、金茂大廈、環球金融中心，做了完美呈現。

凝視著每一座建築物的燈光效果，都跟實體建築的外牆效果幾乎一樣；加上「我們的上海」交響樂，民眾彷佛來到了上海。上海旅遊節吉祥物「快樂的小鹿－樂樂」也在現場與民眾互動，與台北市民及遊客共同歡度耶誕。