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西安出現多例出血熱患者 專家稱不會人傳人

中央社 / 台北19日電
西安疾控指出，被老鼠咬到，或食用了老鼠爬過的食物和水，接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能傳染上出血熱。情境示意圖。圖／pexels
西安疾控指出，被老鼠咬到，或食用了老鼠爬過的食物和水，接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能傳染上出血熱。情境示意圖。圖／pexels

陝西省西安市近來出現多例出血熱患者，在網路上引發部分人士恐慌。中國媒體指出，出血熱透過老鼠傳播，會導致死亡，但很難出現「人傳人」現象，防鼠滅鼠是主要應對措施。

根據西安市疾控中心，入冬以來，西安相繼接診多例出血熱患者。西安疾控微信公眾號18日發布，西安市自發現首例出血熱病例以來，一直都是出血熱發病高峰地市，主要的傳染源為黑線姬鼠。

西安疾控指出，被老鼠咬到，或食用了老鼠爬過的食物和水，接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能傳染上出血熱。在常有野外工作的農民，或從事農業產業、糧食加工的工人以及學生等群體中發病率高。

環球時報引述中華預防醫學會秘書長馮子健對此表示「不必緊張」，因為出血熱不像COVID-19和SARS，很難人傳人。

馮子健表示，流行性出血熱（也稱為腎症候群出血熱）是動物源性傳染病，由漢他病毒引起；每隔幾年會進入高發年分，每年10月到次年3、4月份，是高發季節。陝西省關中地區、西安的一些郊區縣是相對高發的地區。

他說，中國曾是流行性出血熱主要流行區域，1980年代的致死率一度高達10%。但隨著醫療水準提升、居住條件改善等，如今出血熱病毒傳播和人的感染風險均已顯著降低。

據中國疾控中心、華經產業研究院發布資料整理，2020年1至8月中國流行性出血熱發病數量為4359例，死亡人數為21人；2019年中國流行性出血熱發病數量為9596例，死亡人數為44人，平均死亡率0.4%。

健康時報引述北京地壇醫院感染性疾病診療中心主任醫師宋蕊說，出血熱發病急、進展快、重症患者有一定的病死率，如果不能及時診斷並處理，嚴重者可威脅生命。但是早發現早休息早治療，可顯著降低病死率。

他並表示，防鼠滅鼠是主要的應對措施。

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