湖北高架橋側翻4死8傷 傷者：沒想過天上會掉橋下來

12月18日下午3時36分，湖北鄂州境內的滬渝高速與大廣高速互通匝道橋整段橋面發生側翻，造成4人死亡、8人受傷。

事故傷者王先生透露，掉落的匝道先砸中他的車頭，他們砸破後窗逃出後，匝道再次滾動把車輛壓扁了。王先生表示，自己到現在都不敢想，「天上會掉橋下來，三個人差點都沒命了。」他也提到，自己如果當初開快了2秒鐘，可能就會被匝道壓個正著，真是「老天保佑」。

據傷者王先生表示，12月18當天下午，他駕駛一輛白色小車前往武漢。車上一共有三人，由他負責開車，另外兩人是一對黃姓夫婦。

王先生表示，事發時，他行駛的車速約100公里/小時。但行駛過程中，突然聽到「咚」一聲巨響，匝道砸中車頭。他們三人合力將後窗玻璃砸破後爬了。在爬出後3分鐘，匝道滑動，車子就被壓扁了。目前，三人均在黃石市第二醫院骨科治療。他和黃先生傷勢較輕，黃太太傷勢則較重，三人均為骨折。

王先生心有餘悸地分享，要是自己當時在別的車道上開快兩秒鐘，「會被掉落的匝道壓個正著，老天保佑！」他還提到，自己有印象，橋上有個大貨車掉了下來。

據《上游新聞》報道，事故中共有4輛車從匝道墜落，其中一輛載有變電設備的大貨車重達198噸，後面還有兩輛貨車在推，三車用連接杆相連，向前行駛，但該橋面路段限重49噸。匝道側翻時，該198噸大貨車墮橋後從中斷成兩截，其它車也跟著墜落。

發生側翻的滬渝高速花湖互通D匝道是鄂東長江公路大橋的閘道，在2010年9月28日通車。據湖北鄂東長江公路大橋公司負責人表示，初步判斷事故原因應該是貨車超載導致。由於超載車輛照理應該要經過沿線的路政單位批准才能上橋，他不明白為何超重4倍的重達198噸的貨車能上橋行駛。

對於外界質疑橋的安全和結構問題，他提到，這座橋已經通車10年，去年11月份才進行設計加固，橋樑檢測也每年在做，他認為貨車超載才是關鍵原因。

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文章授權轉載自《香港01》