微博：將排查用戶簡介、頭像等帶有低俗詞彙內容

中國大陸清理網路空間的行動持續推進，微博今天宣布，將對用戶簡介、頭像帶有低俗詞彙的內容進行排查。

據「＠微博管理員」今天發布公告，內容如下：

按「清朗」網路空間的相關要求，站方於12月1日正式啟動暱稱綜合治理行動，主要目標為減少用戶暱稱中帶有的低俗詞彙組合。

公告稱，在第一階段行動，站方對帶有「癟三」「娘炮」「二貨」等低俗詞彙的暱稱進行排查，並發布公告。在站方積極引導下，大部分用戶主動對暱稱進行了修改，對於極少數尚未改暱稱的帳號，站方已作重置暱稱處理。

公告還說，下一步，站方將對個人主頁，如簡介、頭像中帶有低俗詞彙的內容進行排查，也倡導用戶主動進行修改。