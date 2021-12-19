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湖北高速橋面側翻4死　事發貨車重198噸「超重4倍」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
目前相關單位還在進一步調查橋面翻覆原因。（新浪微博）
目前相關單位還在進一步調查橋面翻覆原因。（新浪微博）

大陸湖北的滬渝高速與大廣高速互通匝道橋，周六下午整段橋面發生側翻垮塌，多輛車墜橋。事故已造成4死8傷。據湖北鄂東長江公路大橋公司負責人表示，初步判斷事故原因應是貨車超載導致。據了解該路段限載49噸，但事發當日有輛重達198噸、超載4倍的貨車在橋上行駛。該負責人質疑「它怎麼上得了高速？」

香港01報導，據了解，發生側翻的滬渝高速花湖互通D匝道是鄂東長江公路大橋的閘道，在2010年9月28日通車，施工單位是湖北省陸橋集團有限公司。設計單位是湖北省交通規劃設計院，橋採獨柱墩結構。鄂東大橋公司擁有閘道45%的路權，負責日常養護。另外55%的路權屬於湖北武黃高速公路經營有限公司。

湖北鄂東大橋公司負責人提到，引起事故的貨車12月14日從陝西的臨潼收費站出發，重量是198噸，上面拉的是變電設備，車共有22個軸。車翻了掉下來以後，大車車廂從中間斷裂，貨物直接砸到路面上。貨車超載疑似為橋面翻覆原因。

該負責人提到，這種貨車能上高速，「就兩種情況，一種是經過了路政部門的審批同意放行，另一種就是收費站失職了，一般來說大件運輸都是有審批的。我們高速公路限載也就是49噸。」他質疑該貨車「怎麼上的了高速呢？」

該負責人稱，路政審批需沿線徵求意見，「各個路段管轄都要審批的」，不明白為何超重4倍的貨車能上橋行駛。

這座橋已通車10年，去年11月才進行設計加固，橋梁檢測也每年在做。

據澎湃新聞採訪專家說法，指出該橋採「獨柱墩式設計」，占用空間小，但這類橋梁抗側翻、抗扭轉能力稍差。專家初步分析，橋梁或許是因為車輛同靠一邊行駛，造成結構偏壓，進而導致橋梁側翻。

針對橋的安全和結構問題，湖北鄂東大橋公司負責人回應，該橋去年11月才進行設計加固，檢測也每年在做。事故原因他們初步判斷貨車超載是關鍵。

路權

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