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嚴重虧損、資金鏈斷裂 陸網紅輕食餐廳傳破產清算

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
販售輕食、沙拉、早午餐的大陸網紅餐廳「新元素」傳出破產。（圖／取自新浪網）
販售輕食、沙拉、早午餐的大陸網紅餐廳「新元素」傳出破產。（圖／取自新浪網）

販售輕食、沙拉、早午餐的大陸網紅餐廳「新元素」傳出破產。據上海北京多家「新元素」餐廳消息指出，確實已收到公司破產清算相關通知，但尚未收到閉店通知，但尚未收到閉店通知仍正常營業，未消費的儲值卡可撥打熱線電話辦理退款。

澎湃新聞報導，大陸網路流傳一則「新元素」破產清算通知，稱由於疫情影響，公司營運遭遇重大困難，門店經營遭受嚴重影響，目前公司已處在出現嚴重經營虧損和陷入資金鏈斷裂的狀態，公司按照相關國家法律規定進入破產清算流程。將陸續關閉新元素公司所屬門店，並陸續關閉中央廚房、行政等部門。

通知中提到，對於門店和相關部門員工，公司將「簽署停工留職協議，自停工之日起發放所在地的最低工資和繳納最低社保」，對於在破產清算流程中尚未關閉的門店，公司全體員工按業績考核、根據公司現金流的狀況，來發放工資以及確定發放時間，通知還鼓勵員工自謀出路。

該通知落款時間為2021年12月14日，署名涉及5家企業，包括新元素餐飲管理（上海）有限公司、新元素食品（上海）有限公司、新餐旅餐飲管理（上海）有限公司、要素餐飲（上海）有限公司、新食潮餐飲管理（北京）有限公司。

新元素上海南京西路門店員工表示，目前尚未收到閉店通知，仍處於正常經營狀態。如果接到公司實際的閉店時間通知，就會安排關店相關事項。

該員工還說，消費者如果有沒用完的儲值卡或代金券等，目前來門店仍然可以使用，同時有退款需求的消費者可撥打相關400熱線。

上海星空廣場門店和南京景楓門店也都表示，收到公司破產通知，還沒接到閉店通知，消費者這兩天繼續消費，或透過張貼在店門口的熱線電話進行退款。

北京鳳凰匯門店有員工指出，今天剛接到相關通知，但北京地區門店營運狀態都還是正常的，「一時半會不會關。」

據了解，新元素餐廳提供沙拉、三明治、果汁、果昔、早午餐等，也提供亞洲美食和創意晚餐菜。2002年，新元素首店在上海商城開業，官網顯示，新元素門店在上海有15家、北京9家、廣州2家、深圳2家、南京2家、蘇州1家、杭州3家、成都1家、武漢1家。

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