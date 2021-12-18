香港出現首例Omicron入侵社區

中央社 / 台北18日電

香港衛生當局今天通報首例入侵社區的Omicron個案，患者是一名國泰航空貨機機師，他今天確診，但此前已在所住大廈與附近超市餐廳活動。

香港今天還通報新增5例境外移入COVID-19確診病例，其中2例已接種3劑疫苗，依然感染變種病毒。

據香港01報導，衞生防護中心今天公布新增3例Omicron確診，包括13日自美國抵港的36歲國泰航空貨機機師，在機場檢測呈陰性。他返港後進入社區，返回油麻地住所，並曾到訪區內的餐廳、超市以及流動採檢站進行病毒檢測。

衞生防護中心已安排該名機師約10名密切接觸者，和約10名密切接觸者的家居接觸者往檢疫中心進行隔離，暫時沒有檢出相關確診病例。

香港電台今天引述呼吸系統科專科醫生梁子超指出，病毒擴散風險不低，又認為與該名機師同住油麻地祥興大廈的居民及商戶，如果從事的工作需要與很多人接觸、例如餐廳員工，最好避免在這段時間上班，以免產生超級傳播風險。

梁子超說，香港社區免疫力低，如果Omicron走入社區，不單影響通關，隨時可導致出現第五波疫情，建議當局應在大廈增設流動檢測站，方便居民接受強制檢測，並盡快通知檢測結果。

另據官方通報，香港今天新增5例境外移入COVID-19確診病例，全部都已完整接種疫苗，且均無症狀；其中還有2例已接種3劑復必泰（輝瑞BNT）疫苗，仍分別感染Delta與Omicron變異株。

截至目前，香港累計通報14例Omicron確診病例。

香港 Omicron 機師

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