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就地過年引民怨 中國國家衛健委：不能一刀切

中央社 / 台北18日電

中國堅持今冬明春「動態清零」防疫，多地倡導「就地過年」已引發民怨。國家衛生健康委員會官員今天稱，就地過年不能「一刀切」、「層層加碼」，最大限度減少對民眾生產生活的影響。

央視新聞，中國國務院聯防聯控機制18日下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，元旦春節臨近，冬春季疫情防控要始終堅持「動態清零」總方針，著力在科學精準上下功夫。

他說，要因地制宜、分類指導、分區施策，在落實防控措施的同時，保障人員安全、有序流動，堅決防止簡單化、「一刀切」、「層層加碼」，最大限度減少對民眾生產生活的影響。

針對有個別地方發出「就地過年」的倡議，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，重點區域、重點人群要嚴格執行現行的管控政策，不能因為春節而改變防控措施。

他也強調，除了中、高風險地區（如口岸邊境、執行重大活動的地區）等可以採取較嚴格的措施，其他地區應該做好風險評估，綜合考慮風險等級、個人免疫狀態、疫情形勢等提出「有力度、有溫度的政策」，不能「一刀切」。

不過新聞一出，大陸網友在微博央視新聞討論串多表悲觀，認為今年又不能回家過年。

有網友直指「上面是不能一刀切，中間是倡導，基層就是必須」獲得最多按讚；還有網友嘲諷「衛健委：具體情況具體分析，懂了嗎？各地：好像懂了又好像沒懂。」

大陸網友紛紛表達「出門在外也只是為了生活，過年了誰都有權利回家過年」、「總不能一輩子不回去吧，這也不是辦法吧」；還有許多人提問，如果地方真有「一刀切」行為，可以去哪裡舉報。

疫情 央視

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