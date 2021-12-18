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李靚蕾爆王力宏性取向 網友：出軌還男女通吃太噁心

香港01 / 文．張嘉敏
圖為2019年，王力宏在台北小巨蛋舉辦「龍的傳人2060」演唱會情形。報系資料照/記者許正宏攝影
圖為2019年，王力宏在台北小巨蛋舉辦「龍的傳人2060」演唱會情形。報系資料照/記者許正宏攝影

王力宏與李靚蕾日前驚爆離婚消息，王力宏即日亦已於社交網發文親證離婚傳聞屬實，認與李靚蕾結束8年夫妻關係，事件震驚各界，一直沉默的李靚蕾昨晚 (17日) 終於在IG發聲，貼了九張寫滿字的相片，數千字長文內容交待與王力宏由指拖到結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面，包括了他有召妓的習慣，以及有多名炮友。

李靚蕾在文中提到：「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光跟對的人在一起。」這句明顯有弦外之音，似是在暗示王力宏的性取向其實是雙性戀。王力宏在婚前曾被傳疑是同性戀，他與中國鋼琴家李雲迪曾傳出斷背疑雲，不過隨住王力宏結婚生B，這段同性緋聞也正式告一段落。

現在李靚蕾說出這句，即令一眾網民直指她是在宛委地揭露王力宏根本是雙性戀。而她在文中講及：「你的舞蹈老師「朋友」傳訊給你說他覺得很傷心以為你們是在一起的。」當中用了「他」而不是「她」，可見她所指的該名舞蹈老師是男生。網民紛紛指出這兩句言下之意說明王力宏是雙性戀已很明顯，有網民更表示：「出軌還要男女通吃真的太噁心了」。

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李靚蕾千字文反擊王力宏 指老公曾召妓、跟已婚炮友狂歡一整晚

44歲王力宏性情大變　7年抱3變寵妻狂人 高情商李靚蕾收服秘訣

文章授權轉載自《香港01》

李靚蕾 雙性戀 結婚 離婚

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當中用了「他」而不是「她」，可見她所指的該名舞蹈老師是男生。網民紛紛指出這兩句言下之意說明王力宏是雙性戀已很明顯，有網民更表示：「出軌還要男女通吃真的太噁心了」。

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