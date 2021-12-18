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不忍了！李靚蕾開戰BY2妹Yumi 嗆「我提供證據，謝謝」

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王力宏疑召妓英文對話曝光！有本人電話親自交代約開房細節

香港01 / 文．張嘉敏
圖為王力宏今(18)日現身北京機場情形。擷自微博
圖為王力宏今(18)日現身北京機場情形。擷自微博

王力宏與李靚蕾日前 (15/12) 驚爆離婚消息，王力宏即日亦已於社交網發文親證離婚傳聞屬實，認與李靚蕾結束8年夫妻關係，事件震驚各界，一直沉默的李靚蕾昨晚 (17日) 終於在IG發聲，貼了九張寫滿字的相片，數千字長文內容交待與王力宏結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面，包括了他有召妓的習慣。

當地傳媒報道指於本月15日也收到指稱王力宏在美國的高級飯店召妓的爆料，爆料者聲稱他的女性好友曾在美國被王力宏邀請到其下榻的高級酒店提供性服務，並提供一張訊息對話截圖來做證，雙方均以英文對答。而截圖上方的電話號碼經查證，確實是王力宏的手機號碼。對話內容是男方要求女方到達酒店櫃台後，說出指定的化名「Belle」及房號「1609」，之後她便可以上房。

女方曾要求男方在大堂接她，但卻遭拒絕，男方表示自己不能公開與她見面：「I can't be seen with you in public .There are people in this hotel who I know.」（我和你不能在公眾場合中被看到，酒店裏有我認識的人）。然而對話內容中未有提供性服務等相關字眼，爆料真偽存疑。

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文章授權轉載自《香港01》

酒店 李靚蕾 美國 離婚

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