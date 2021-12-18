中國新增89例本土確診 浙江占77例

中國這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情持續，官方今天通報，新增125例確診，其中本土病例89例，浙江省占了77例。

據中國國家衛生健康委員會官網，17日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例125例，其中本土病例89例，分別是：浙江（77例，紹興市69例、杭州市4例、寧波市4例）、陜西（7例）、廣東（2例）、內蒙古（1例）、上海（1例）、福建（1例）；另有境外移入36例，其中上海有12例、北京有1例。

截至17日24時，中國現有確診病例1648例，累計治癒出院9萬3917例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬201例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者138萬114人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬8517人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2513例，其中213人病亡；澳門特別行政區77例，都已出院。