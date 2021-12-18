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不會要王力宏付生活費...李靚蕾是中日混血兒 媽媽曾是知名女星

香港01 / 文．洪曉璇
李靚蕾57歲母親李瑤敏曾是香港知名女星，1990年曾和萬梓良、關之琳合演電影《喋血風雲》，戲分為第二女主角──國際刑警韓小姐（Apple）。擷自香港01
李靚蕾57歲母親李瑤敏曾是香港知名女星，1990年曾和萬梓良、關之琳合演電影《喋血風雲》，戲分為第二女主角──國際刑警韓小姐（Apple）。擷自香港01

王力宏老婆李靚蕾早在2004年於美國著名的普林斯頓大學就讀。擷自李靚蕾IG
王力宏老婆李靚蕾早在2004年於美國著名的普林斯頓大學就讀。擷自李靚蕾IG

王力宏李靚蕾宣布離婚結束8年婚姻，未料到相隔2日，李靚蕾以4538字長文，核爆級12大指控王力宏召妓約砲，多年來優質偶像形象一瞬間全毀。婚後甘做家庭主婦，8年間先後誕下3個小朋友的李靚蕾，原來背景殊不簡單，除了超高學歷，57歲母親李瑤敏原來更曾是香港知名女星。

2013年與王力宏閃婚，李靚蕾婚後第2年更甘於冠夫姓改名王靚蕾，其背景亦一一曝光。2004年在美國普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀EMBA碩士，畢業後進到美國最大的金融服務機構「摩根大通」公司任職分析師。

李靚蕾控訴長文中指，自己不會要王力宏拿生活費，原來她的背景亦相當雄厚，57歲母親李瑤敏曾是香港知名女星，1990年曾和萬梓良、關之琳合演電影《喋血風雲》，戲分為第二女主角──國際刑警韓小姐（Apple），但之後便消失演藝圈。據悉李瑤敏曾有過一段婚姻，嫁給日本人後生下女兒李靚蕾，因此李靚蕾是中日混血兒，更有日本名字西村美智子。有傳近年李瑤敏和相差27歲，身家估計有20億的南僑集團會長陳飛龍關係親密，是對方的紅顏知己，負責照顧對方的起居飲食，該集團的員工更會稱呼李瑤敏為「李顧問」。

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文章授權轉載自《香港01》

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