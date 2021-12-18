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男星澳洲性侵案獲判無罪 今悄悄改名復出外貌依舊保養得宜
大陸男星高雲翔在2018年於澳洲拍戲期間捲入性侵案，案件經過兩年審訊之後，最終獲宣判所有罪名全部不成立，被判無罪後當庭釋放。雖然如此，但他的工作已大受打擊，但近日就有網友發現他己已改名重新復出，並接受了媒體的訪問，在網上掀起一片討論。
沉寂多時久未出席公開活動的高雲翔，原來已經改名為高晟暉，近日就為自己製作兼演出的話劇做宣傳，在媒體訪問的影片中標誌着「製作人高晟暉」，而且在官方海報上亦印有高晟暉三字，看來已經逐步嘗試復出。
他雖久未露面，但在外貌上依舊保養得宜，眼見他頭髮濃密五官輪廓分明，散發型男氣質，完全狀態大好，看來為了復出在外型上下了不少功夫。不少網友見到他最新狀態都紛紛表示不解為何有這種操作，直接他是曲線復出，大家留言表示：「不喜歡他」﹑「真的是搞不懂」等。
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文章授權轉載自《香港01》
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