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陸網紅茶飲「茶顏悅色」翻車 員工怨薪資低與高層互罵

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
在群組內名為「小蔥同學」的茶顏悅色創辦人呂良質問員工，「工資雖少，但公司有拖欠你嗎？」（圖／取自新浪網）
在群組內名為「小蔥同學」的茶顏悅色創辦人呂良質問員工，「工資雖少，但公司有拖欠你嗎？」（圖／取自新浪網）

大陸湖南長沙網紅茶飲店「茶顏悅色」近日爆出「薪資風波」。網路流傳的群組聊天紀錄顯示，員工抱怨工時過長、降薪，領到的薪資從原本的人民幣5000元（約新台幣2.21萬元）左右降低至2000元（約新台幣8840元）、抽成僅人民幣8元，3位高層在群組和員工互罵，最後撥電話要求員工離職。

香港「經濟日報」報導，茶顏悅色員工在社交平台上爆料，公司員工每人每日平均工時11小時，時薪人民幣6到9元，月薪到手不滿3000元。

該名員工指出，這次員工的抱怨引發公司內部大戰，一名在群組內名叫張學潘、疑似茶顏悅色高層批評：「為什麼（薪水）不夠，那是因為天天蹦迪（指去夜店玩），高消費怎麼夠……德不配位，必有災殃，你有多大本事拿多少錢」。

茶顏悅色的三巨頭也出面反擊。老闆「小蔥同學」（茶顏悅色創辦人呂良）在群組中對一名員工說，「長沙疫情什麼樣子你不知道嗎」；老闆娘「小麥姐」在群聊中向張學潘表示「謝謝你的理解」；運營總監王波出聲呼籲大家平靜下來。「小蔥同學」還質問員工，「工資雖少，但公司有拖欠你嗎？」

之後，一名為肖婷的女員工與「小蔥同學」針鋒相對，被電話辭退。員工稱，「小蔥同學」還向所有為肖婷按讚的人打電話，通知辭退，原本該群組內有7800多人，到下午只剩7600多人。

除此之外，據觀察者網「風聞社區」指出，有茶顏悅色的離職員工趁此機會，在大陸網路上吐槽公司混亂的管理規章。比如，福利待遇差到入職6個月才給五險一金、薪資低且職場內卷化嚴重；每次給顧客做飲料，店員還要給顧客介紹飲品的喝法，說完了才能給下一個顧客飲品，如果被發現說的內容遺漏了，還會被店長直接拉出去「批鬥」一頓；在被這麼多不合理的規定折磨了一天後，下班隔幾個小時還要再回去開會，一個月拚死拚活，最後薪資只有人民幣2000元。

對此，呂良17日發布道歉信指出，群聊中的爭吵是公司及他個人在管理上的失職，他表示：「對不住（起）8000位信任公司、一起努力想辦法抗住這個冬天的夥伴……事先沒有把薪資調整的原因和調整後的薪資計算方式跟大家講清楚。」

而茶顏悅色的官方微博發長文公告，稱此次事件的主要原因，是11月的時候關閉了幾十家門店，導致一些員工出現了「0」工時的情況，因此進行了一波臨時的調整。目前該管理人員已經向當事員工道歉，並開始著手改善目前出現的種種問題。

網紅茶飲店茶顏悅色爆出「薪資風波」，員工和高層掀起一陣激烈互罵。（圖／取自新浪微博）
網紅茶飲店茶顏悅色爆出「薪資風波」，員工和高層掀起一陣激烈互罵。（圖／取自新浪微博）

薪資 人民幣 工時

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